Ferrari: l’accordo FIA sui motori? Una vittoria di Binotto

Il comunicato emesso dalla FIA nel tardo pomeriggio di ieri ha avuto l’effetto di una bomba. I vertici dei team erano già partiti dal paddock di Barcellona quando la notizia si è diffusa. La FIA ha dichiarato chiusa la “guerra” sul motore Ferrari che tante polemiche ha scatenato specie alla fine dello scorso anno.

Un accordo riservatissimo, i cui contenuti resteranno segreti al di fuori delle parti, è stato siglato dopo che la Federazione Internazionale ha sancito la chiusura dell’inchiesta sulla power unit del Cavallino. I maligni sostengono che il colpo di spugna è servito a coprire una fase discussa e discutibile dello scorso anno.

Si è voluta tirare una riga sul passato per costruire una nuova relazione da zero, basata sulla collaborazione fra le parti.

“La FIA e la Scuderia Ferrari hanno concordato una serie d’impegni tecnici – era scritto nel comunicato - che miglioreranno il monitoraggio di tutte le power unit nei prossimi campionati, oltre a supportare la Federazione in altri aspetti normativi in Formula 1 e nelle sue attività di ricerca sulla riduzione delle emissioni di carbonio e l’introduzione di combustibili sostenibili”.

E chi pensa male ha subito lasciato intendere che è successo come quando un Governo chiede aiuto ad un hacker per evitare che i suoi sistemi informatici possano essere violati.

Non condividiamo questa visione, perché la Scuderia sarà in prima fila nello studio del motore di F1 del 2025 che potrebbe diventare il laboratorio per l’Automotive nella fase di transizione che il mondo dell’auto trazione dovrà sopportare in attesa di una rete elettrica in grado di soddisfare la mobilità green con zero emissioni.

C’è anche l’idea di rilanciare il diesel, uscendo dalla demonizzazione che ne è stata fatta dal caso che che aveva colpito la VW. La F1, potrebbe guardare a una power unit con una maggiore prevalenza dell’ibrido e non è detto che si possano studiare carburanti alternativi utili a ridurre le emissioni.

Ma l’accordo FIA-Ferrari che ha fatto invelenire Mercedes e Red Bull e non solo, apre una finestra importante anche sul presente. Mattia Binotto non ha esitato a “rimandare” le prestazioni della SF1000 (“darei un voto minore di 6”) per sferzare la squadra proprio ora che insieme a Louis Camilleri ha vinto una partita politica che avrà un grande peso sulla stagione 2020.

Per la prima volta la Ferrari ha adottato sul motore la stessa tattica che James Allison ha giocato per l’approvazione del DAS. I tecnici del Cavallino hanno scritto una serie di lettere a Nicholas Tombazis sull’uso della power unit e dell’intercooler nelle quali sono stati chiariti tutti i dubbi riguardanti le interpretazioni delle aree grigie del regolamento e ottenendo tutte le autorizzazioni per iniziare una stagione senza il continuo balletto di polemiche che ha contraddistinto il mondiale scorso.

Non è il primo punto messo a segno dalla coppia Camilleri-Binotto, visto che l’anno scorso la squadra del Cavallino aveva raggiunto un’intesa economica con la FOM per il rinnovo del Patto della Concordia 2021-25, assicurandosi il 38% dei premi fissi. Trovata la quadra con Liberty, era necessario farlo anche con la FIA.

La Scuderia, quindi, ha intenzione di confermare la supremazia motoristica nonostante la Federazione abbia intensificato i controlli con l’introduzione di un secondo flussometro per verificare in tempo reale i consumi istantanei di benzina.

E non ci sorprenderemmo affatto se la power unit che è stata montata sulla SF1000 nei test di Barcellona fosse solo una forma “embrionale” dello 065 che magari si vedrà più avanti.

Certo non ci si può aspettare “…un secondo di motore” come ha detto provocatoriamente Toto Wolff, dopo che i tecnici di Brackley gli hanno messo in rilievo con i rilevamenti GPS le basse velocità massime della Rossa, ma i tifosi del Cavallino possono sperare in una sensibile riduzione del divario della SF1000 dalla freccia d’argento.

Binotto sa di avere in mano un asso da giocare e ha visto come la Mercedes faccia fatica a reggere la partita nel delicato campo della power unit (5 motori rotti nelle sue sessioni di test), per cui spinge i tecnici di Maranello a evolvere in fretta la Rossa.

La SF1000 non è nata male perché è già migliore della SF90, ma forse David Sanchez, capo degli aerodinamici, l’anno scorso aveva esagerato alla ricerca delle velocità alla speed trap, mentre ora ha puntato troppo nella percorrenza in curva, ritrovandosi con un’esagerata resistenza all’avanzamento che crea una sorta di “muro” sul dritto.

La maggiore potenza del motore in parte ridurrà gli effetti negativi, ma la Ferrari ha varato subito il progetto di una SF1000 B che potrebbe debuttare nella prima gara europea con un’anteriore più aggressivo, pur mantenendo la base della scocca attuale.

Se le cose andranno come sperano a Maranello non sarà affatto un anno di transizione con i tecnici della Scuderia votati al progetto 2021. Tutt’altro. E il nervosismo di Toto Wolff e Christian Horner, quando hanno capito qual era il reale valore dell’accordo FIA-Ferrari, è quanto mai giustificato. Ma la Federazione, che l’anno scorso non ha mai preso una chiara posizione sulla questione motori, già messo un argine alle certe polemiche.

Questa volta toccherà a Helmut Marko o Max Verstappen dimostrare se c’è qualcosa che non sia legale sulla Rossa.

E ora che è cambiata la lista della spesa, non sarà facile conoscere tutti gli ingredienti della nuova ricetta!