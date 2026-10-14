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Formula 1 Singapore

F1 | Ferrari, a Singapore Hamilton ha scelto da solo: eccessiva ambizione o mancanza di fiducia?

Il sette volte campione del mondo ha deciso di non seguire la chiamata del muretto Ferrari durante la Virtual Safety Car, compromettendo un podio che sembrava alla portata: semplice eccesso di fiducia nelle proprie sensazioni oppure il segnale di un'intesa strategica che deve ancora consolidarsi?

Beatrice Frangione

Modificato: 14 ott 2026, 13:15

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Ci sono momenti in cui un pilota deve fidarsi del proprio istinto, assumendosi il rischio di prendere una decisione diversa da quella suggerita dal muretto. È una delle qualità che distinguono i grandi campioni, abituati a leggere le corse attraverso sensazioni che non sempre possono essere tradotte in numeri o simulazioni. Ma esiste anche il rovescio della medaglia: la stessa convinzione che permette di costruire una vittoria può trasformarsi in un limite quando impedisce di riconoscere una situazione che sta cambiando.

Lewis Hamilton, a Singapore, potrebbe essere caduto in questa trappola. La decisione di non rientrare ai box durante la Virtual Safety Car, contrariamente a quanto richiesto dalla Ferrari, gli è costata un podio alla portata e ha impedito alla Scuderia di concretizzare un possibile secondo e terzo posto. Un errore del quale il britannico si è assunto la responsabilità, ma che merita una riflessione più ampia rispetto alla semplice valutazione di una strategia sbagliata.

Per comprendere il peso di quella scelta bisogna considerare quanto il ferrarista avesse costruito nel fine settimana. Il secondo posto nella Sprint, ottenuto dopo un'efficace partenza sul bagnato, e la terza posizione conquistata nelle qualifiche avevano regalato l’ennesima immagine di un pilota competitivo, al volante di una Ferrari finalmente capace di avvicinarsi alla Red Bull. La SF-26 aveva mostrato segnali incoraggianti, consentendo a Charles di contendere la pole a Verstappen per appena 54 millesimi.

Domenica, però, Maranello ha differenziato le strategie: soft per il monegasco, medie per Hamilton. Una scelta comprensibile, considerando le poche informazioni disponibili sulle mescole da asciutto, ma che ha progressivamente penalizzato Lewis. Le gomme medie non hanno garantito le prestazioni sperate, costringendolo ad anticipare la sosta e a montare le soft al 18esimo giro.

Da quel momento, Hamilton ha ritrovato competitività, ma si è anche trovato davanti a un interrogativo strategico: raggiungere il traguardo senza ulteriori soste oppure attendere un'occasione favorevole per cambiare nuovamente gli pneumatici? L'opportunità è arrivata alla 39esima tornata, quando il ritiro dell'Aston Martin di Stroll ha provocato la Virtual Safety Car. Le Rosse occupavano la seconda e la terza posizione e il muretto ha individuato immediatamente la soluzione: richiamare entrambe le monoposto, approfittando del minor tempo perso durante la neutralizzazione.

Leclerc ha rispettato la chiamata, Hamilton ha scelto di proseguire. Nel ricostruire l’episodio, Vasseur è stato chiaro, attribuendo al britannico la decisione di restare in pista. La scommessa aveva una logica, soprattutto a Marina Bay, dove la posizione conserva un'importanza enorme. Restare fuori significava guadagnare terreno su Leclerc, sopravanzarlo e provare a difendersi dagli inseguitori. Il problema era rappresentato da una variabile sottovalutata: il degrado degli pneumatici. Completare 44 giri sulle soft si è rivelato insostenibile e il vantaggio iniziale si è progressivamente trasformato in una condanna. Il risultato? Un sesto posto che ha lasciato inevitabilmente l'amaro in bocca.

Ma perché un pilota dell'esperienza di Hamilton ha preferito affidarsi alla propria valutazione quando la squadra aveva individuato una soluzione meno rischiosa? Non necessariamente per una presa di posizione nei confronti della Ferrari o per una deliberata manifestazione di sfiducia.

Potrebbe essere stata semplicemente la convinzione che la propria interpretazione della gara fosse migliore di quella degli strateghi. Una forma di “ostinazione” che appartiene anche ai campioni, soprattutto quando l'esperienza accumulata alimenta una fiducia particolarmente forte nelle proprie sensazioni.

Non si può tuttavia escludere che abbiano pesato anche le esperienze vissute da Lewis a Maranello. Il rapporto tra un pilota e il muretto si costruisce attraverso decisioni condivise, confronti ed errori. Ferrari ha attraversato situazioni nelle quali le strategie sono state discusse, mentre Hamilton ha manifestato in alcune occasioni una certa insofferenza per la gestione della propria gara. Episodi che non dimostrano l'esistenza di una frattura, ma evidenziano quanto sia delicato costruire una piena sintonia tra un campione abituato per anni a lavorare in un'altra organizzazione e una squadra ancora impegnata a valorizzarne le caratteristiche.

Dopo la bandiera a scacchi, il Sir di Stevenage ha chiesto scusa alla squadra via radio, riconoscendo apertamente di aver preso la decisione sbagliata e di aver fatto perdere punti preziosi. Un gesto tutt'altro che scontato, che testimonia la volontà di tutelare il rapporto con la Scuderia, evitando che una domenica deludente diventasse una discussione pubblica sulle responsabilità.

Il punto, allora, non è stabilire se Hamilton abbia voluto sfidare l'autorità della Ferrari, quanto comprendere perché abbia preferito proseguire con una strategia che il muretto aveva deciso di modificare. Un pilota può essere pienamente coinvolto nel progetto di una squadra e, contemporaneamente, non condividerne ogni decisione. Non è necessariamente una questione di fiducia personale, ma di equilibrio tra autonomia e collaborazione. Ed è proprio questo equilibrio che a Singapore sembra essere mancato.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Ferrari Media Center

Del resto, Lewis non ha cominciato a prendere decisioni autonome indossando la tuta rossa. Lo faceva anche in Mercedes, con risultati alterni: la volontà di incidere non soltanto attraverso il volante, ma anche sulle decisioni che determinano l'andamento della corsa.

Singapore, dunque, non rappresenta necessariamente una crisi di fiducia nei confronti della Ferrari. Piuttosto, ricorda quanto sottile possa essere il confine tra la convinzione che rende grande un campione e un’ambizione che finisce per penalizzarlo. Perché, anche dopo sette titoli mondiali, l'esperienza non garantisce sempre di avere la risposta migliore...

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