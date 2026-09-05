F1 | Ferrari, a Monza sarà una gara di compromessi: “Dovremo scegliere dove combattere”

La griglia di partenza attesa dalla Ferrari prima delle qualifiche prevedeva una seconda e terza posizione alle spalle di George Russell. L’exploit di Pierre Gasly ha costretto tutti a fare un passo indietro, che nel caso della Scuderia avrebbero potuti essere due se non fosse arrivata la penalità (giusta) inflitta a Oscar Piastri. L’aver bloccato la seconda fila può essere letto come un buon risultato, soprattutto in vista della gara di domani.

Al termine delle qualifiche è emerso un quadro più articolato rispetto al semplice deficit di velocità sui rettilinei. C'è una componente legata alla power unit, prevista alla vigilia, ma anche un'esecuzione che Charles Leclerc e Lewis Hamilton non hanno ritenuto perfetta. In mezzo, un problema inatteso alla gestione della batteria che ha complicato soprattutto la Q2.

Il quarto posto di Leclerc e il quinto di Hamilton assumono una prospettiva differente se il riferimento diventa la Mercedes. Frederic Vasseur ha ammesso che alla vigilia avrebbe firmato per vedere una Ferrari a un decimo dalla monoposto di George Russell. Il risultato che ha sorpreso maggiormente è stato semmai quello dell'Alpine di Pierre Gasly, capace di sfruttare alla perfezione le caratteristiche della A526 e una qualifica eseguita senza sbavature.

“È sempre deludente essere quarto – ha spiegato Leclerc prima di apprendere della penalità di Oscar Piastri – ma è anche vero che ci aspettavamo di arrivare qui con un distacco significativo. Probabilmente non ci aspettavamo il gap che abbiamo nei confronti della squadra che ha conquistato la pole. Per quanto ci riguarda, siamo stati tutt'altro che perfetti durante questa qualifica. Abbiamo avuto parecchi problemi dietro le quinte”.

Il momento più delicato è arrivato in Q2. Leclerc e Hamilton si sono trovati pericolosamente vicini alla zona eliminazione, una situazione che Vasseur ha definito da “panic mode”. Il problema principale ha riguardato la preparazione del giro di Charles. “Non abbiamo ricaricato bene la batteria nell'outlap – ha confermato il team principal – e abbiamo iniziato il giro con un livello di energia basso. Già alla prima curva eravamo indietro di un decimo, quindi è stata una situazione difficile”.

Un inconveniente particolarmente anomalo perché, come ha sottolineato Leclerc, non si era mai manifestato prima delle qualifiche. “I problemi erano più legati alla gestione dell'energia. È qualcosa che dovremo analizzare, perché prima della qualifica non avevamo avuto nulla del genere. Iniziare a doverli gestire proprio durante la sessione non è certamente l'ideale”.

La questione più interessante, però, va oltre l'inconveniente della Q2. Monza ha messo sotto la lente d'ingrandimento un limite che Ferrari conosceva prima di arrivare in Italia. La SF-26 è competitiva nel tratto guidato, ma paga sui rettilinei (anche con ADUO2) e secondo Leclerc la spiegazione non va cercata esclusivamente nella disponibilità di energia elettrica. Il monegasco ha indicato nel motore termico Mercedes uno dei fattori determinanti. Una maggiore potenza dell'ICE produce infatti un effetto a catena sulla gestione dell'energia nell'arco del giro.

“È una sorta di circolo vizioso. Quando hai molta più potenza inizi a utilizzare la componente elettrica più tardi in uscita dalle curve, e di conseguenza inizi a utilizzare l'energia più tardi e la esaurisci più tardi. Quindi scommetterei soprattutto sul fatto che la loro potenza del motore termico sia significativamente superiore”.

È una differenza destinata a confermarsi anche in gara? Leclerc ha spiegato che Ferrari sarà costretta a scegliere i rettilinei sui quali utilizzare l'energia, mentre Mercedes dispone di un margine che le consente di estendere il deployment.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Loro riescono a utilizzare la potenza per un rettilineo in più – ha spiegato Charles – mentre noi dobbiamo scegliere alcuni rettilinei nei quali semplicemente non l’abbiamo a disposizione. Mercedes riesce invece a spingere anche dove noi non possiamo farlo, quindi inevitabilmente ci saranno differenze importanti in alcuni tratti”.

Un concetto confermato anche da Vasseur, che ha già anticipato una gara nella quale l'utilizzo dell'energia diventerà parte integrante della strategia. “Non possiamo utilizzare l'energia ovunque durante il giro. Dovremo scegliere le nostre battaglie e scegliere le zone nelle quali effettuare il deployment. Sarà una gara molto strategica”.

Poi c'è l'altro fronte, quello dell'esecuzione. Hamilton è stato molto chiaro nel sottolineare come il potenziale visto sabato mattina non sia stato sfruttato completamente in qualifica. Dopo una FP3 che lo aveva lasciato molto soddisfatto, Lewis aveva addirittura scelto di non modificare la monoposto prima delle qualifiche.

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante la notte, ero davvero contento della macchina. Per la prima volta non ho cambiato nulla prima della qualifica. Mi sentivo fiducioso”.

Da quel momento, però, la sessione è diventata progressivamente più complicata. In Q2 il programma prevedeva un giro veloce, due di raffreddamento e un secondo tentativo, ma l'attesa in pitlane (dovuta ad un piccolo problema nel montaggio del set di soft nuove) ha modificato i piani. In Q3 Hamilton si è poi ritrovato a uscire circa 25 secondi alle spalle del gruppo.

“Questo mi ha fatto perdere il ritmo. Quando segui un'altra macchina e sei nella scia arrivi molto più velocemente, quindi cambiano anche i punti di frenata. Quando invece sei da solo perdi la scia e con essa parecchio tempo”.

La Ferrari aveva cercato di garantire ai suoi due piloti condizioni equivalenti, soprattutto sul fronte delle scie, ma secondo Hamilton il risultato finale non è stato quello sperato. “Il team era concentrato esclusivamente sul tentativo di dare una scia equivalente a entrambi i piloti. Ma alla fine siamo inciampati”.

Non è passato inosservato il confronto con Alpine. Alla domanda sul lavoro di squadra, Hamilton ha preferito spostare l'attenzione sui vincitori di giornata. “Pierre ha fatto un grande lavoro. Ma, guardandoli da fuori, mi è sembrato evidente che abbiano lavorato molto bene come squadra”. La gara potrebbe però offrire alla Ferrari uno scenario più favorevole. Vasseur ha ricordato che il passo sui long run del venerdì è stato competitivo, in continuità con quanto visto negli ultimi appuntamenti, e anche Hamilton ritiene che la SF-26 disponga di un buon ritmo.

Resta l'incognita dei rettilinei. “Siamo ancora carenti sul dritto – ha concluso Lewis – e questa è semplicemente la situazione”. Leclerc, nonostante tutto, non vuole escludere l'obiettivo più ambizioso. “Vincere resta un obiettivo. Sarà difficile, sicuramente, ma il nostro passo non è fuori dal mondo. Bisognerà capire quanto saremo esposti sui rettilinei”. È probabilmente lì che si giocherà la gara della Ferrari: sfruttare la velocità della SF-26 nelle curve e utilizzare l'energia nei momenti giusti, scegliendo, come ha sintetizzato Vasseur, dove combattere. Perché a Monza la Ferrari non potrà permettersi di farlo su ogni rettilineo.