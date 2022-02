F1 | Ferrari: 2 GP al giorno, motore Mercedes da paura

Carica lettore audio

Barcellona? Se lasciamo da parte le prestazioni pure, considerato che nessuna squadra ha provato un giro secco con un set-up da qualifica (Lewis Hamilton ha colto il miglior tempo in 1’19”138 ottenuto con le gomme di mescola C5 – vale a dire la più morbida – ma con un carico di benzina di circa 70 kg!), è meglio focalizzare l’attenzione sulle distanze percorse.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, lascia il garage di Barcellona Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

E il macro dato che emerge dalla Spagna è che la Ferrari è l’unica ad aver concluso più di due GP al giorno: la squadra del Cavallino è quella che ha fatto più strada nel primo e secondo giorno, cedendo il passo alla Mercedes solo in chiusura. La Scuderia ha sfondato il muro dei due mila chilometri, totalizzando 215 km in più della Mercedes che si è fermata a 5,96 GP disputati.

L’altro aspetto interessante da marcare è la presenza della McLaren al terzo posto davanti alla Red Bull: il team campione del mondo ha pagato il problema al cambio che ha limitato i giri di Sergio Perez nella seconda giornata, ma in generale si è collocato al quarto posto, alternando run in pista a lunghe regolazioni di messa a punto.

In questa classifica emerge la Williams che con l’interessante FW44 è riuscita a fare un ottimo lavoro: la macchina di Grove è nata bene perché ha potuto girare con regolarità facendo meglio di AlphaTauri e Aston Martin, le deputate ad avere il controllo del gruppo di centro.

Anzi, volendo fare una valutazione qualitativa, viene da dire che il team diretto da Jost Capito è più vicino alla distanza dei top team (solo 51,5 km in meno rispetto alla Red Bull), che ai team del midfield.

Problemi per l’Alpine, espressione di un grande gruppo come quello Renault: i numeri dicono che hanno percorso poco più di un GP al giorno, allontanandosi dalle tabelle di AlphaTauri e Aston Martin.

In seria difficoltà due squadre clienti Ferrari, Alfa Romeo e Haas che non hanno avuto il privilegio nemmeno di completare una gara al giorno.

L’affidabilità, al momento, è un problema più grosso delle prestazioni: vedremo nei test in Bahrain se le informazioni raccolte permetteranno ai due team di esprimere l’effettivo potenziale che hanno nella pancia.

Team Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Totale Distanza GP Ferrari 715,3 701,3 635,8 2.052,3 6,65 Mercedes 593,7 495,6 748,0 1.837,3 5,96 McLaren 481,5 589,1 645,2 1.715,7 5,56 Red Bull 687,2 364,7 621,8 1.673,7 5,43 Williams 617,1 504,9 500,2 1.622,2 5,26 AlphaTauri 565,7 687,2 187,0 1.439,9 4,67 Aston Martin 556,3 603,1 224,4 1.383,8 4,49 Alpine 593,7 584,4 56,1 1.234,2 4,00 Alfa Romeo 149,6 430,1 238,4 818,1 2,65 Haas 201,0 504,9 42,1 748,0 2,43

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

Power Unit: la Mercedes ha fatto il doppio dei GP Ferrari

Se spostiamo l'indagine dalle squadra ai motori i dati cambiano: la Mercedes diventa l'indiscutibile punto di riferimento in materia di affidabilità delle power unit. La Stella equipaggia quattro squadre (Mercedes, McLaren, Aston Marttin e Williams) e ha totalizzato 6.559 km in tre giorni per un totale di 21,27 GP percorsi.

I tecnici di Brixworth diretti da Hywel Thomas hanno potuto raccogliere dati più che doppi rispetto a quelli capitanati da Enrico Gualtieri a Maranello, tanto più che il problema alla pompa della benzina della Haas di Nikita Mazepin al giorno due e la perdita idraulica sull'Alfa Romeo C42 di Guanyu Zhou nell'ultimo giorno hanno impattato sulle distanze percorse.

La Mercedes con quattro team ha messo insieme più del doppio dei GP effettuati (quasi una stagione, visto che i Gp a calendario sono 23) dalla Ferrari che può contare su tre squadre (Ferrari. Haas e Alfa Romeo).

E' evidente che la Mercedes può trarre un vantaggio dalle informazioni raccolte, ma la Ferrari come minimo è in linea con Red Bull Powertrain - Honda, mentre la Renault, in pista solo con l'Alpine, si deve arrangiare come può, pur avendo una percorrenza media che è migliore dello 066/7 della Ferrari, per cui è il sei cilindri Honda ad essere più vicino all'M13 della Stella.

L'Alpine A522 fuma dopo il problema idraulico al motore Renault che ha fermato Alonso Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Motori: ecco le distanze percorse

Motorista Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Totale Media km per team Distanza Gp Mercedes 2.248,7 2.192,6 2.117,8 6.559,0 1.639,8 21,27 Ferrari 1.065,9 1.636,3 916,3 3.618,5 1.206,2 11,73 Red Bull 1.252,9 1.051,9 808,8 3.113,6 1.556,8 10,10 Renault 593,7 584,4 56,1 1.234,2 1.234,2 4,00