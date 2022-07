F1 | Ferrari: 130 giri per Shwartzman nel test al Mugello

F1 | Ferrari: scopriamo la superiorità sulla Red Bull in Austria

La F1-75 in gara è riuscita a essere subito competitiva sfruttando la trazione delle gomme posteriori nei primi giri, fintanto che non sono entrate in temperatura quelle anteriori. La rossa ha potuto sfruttare una maggiore durata delle gomme rispetto alla RB18 che aveva colto la pole èpsition e vinto la Sprint Race. Analizziamo come mai e se si è trattato di un episodio limitato alla Stiria o potrà essere una caratteristica rivedibile anche al Paul Ricard...