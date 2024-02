F1 | Famin rivela: “Alcuni crash test Alpine falliti al primo colpo”

Bruno Famin ha un merito: racconta le cose come stanno, senza edulcorare la verità. Il team principal Alpine in occasione della presentazione della A524 ha ammesso che la vettura ha dovuto ripetere alcuni crash test per ottenere l’omologazione del telaio dalla Federazione Internazionale, confermando, quindi, l’anticipazione che avevamo dato nel mese di gennaio.

Bruno Famin, team principal Alpine F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Il manager francese, dopo il lancio della monoposto 2024 avvenuto nella factory di Enstone, ha ammesso di non essere rimasto stupito di aver dovuto ripetere dei crash test, perché la macchina è tutta nuova e su certe scelte tecniche la squadra è andata alla ricerca del limite, per accrescere le ambizioni della squadra.

Matt Harman, il direttore tecnico dell’area telaio, con una punta di orgoglio ha spiegato che l’unico componente rimasto dalla scorsa stagione è il volante. La volontà è di spingere lo sviluppo su una monoposto che è stata ultimata solo poche ore prima del lancio, nella convinzione che Alpine possa risalire la griglia dopo aver chiuso al sesto posto nel mondiale Costruttori.

“Abbiamo spinto alcuni elementi al limite e, in alcuni casi, oltre” ha affermato Harman, dando conferma ai dubbi che poi sono stati ammessi da Bruno Famin. Il transalpino a Motorsport.com ha ammesso che la squadra ha dovuto ripetere alcuni test prima di ottenere l’omologazione della FIA…

"Abbiamo dovuto rifare alcuni test di omologazione - ha detto Bruno -. Ma penso che sia semplicemente un processo normale. Se si superano tutti al primo tentativo è segno che non si è stati abbastanza ambizioni nelle scelte di progetto. Vedremo in pista quale sarà il risultato finale, ma il fatto di aver dovuto ripetere i crash non l’ho visto come un qualcosa di negativo”.

Alpine ha deciso di scommettere su una macchina del tutto nuova, mentre la Red Bull campione del mondo si sarebbe limitata a evolvere la vettura che ha dominato la stagione 2023. Il motivo è abbastanza semplice: la A524 introduce dei nuovi concetti che dovranno essere sviluppati per durare due campionati.

Alpine A524: la strana presa d'aria dei radiatori a elle rovesciata e i deviatori di flusso sugli specchietti Photo by: Giorgio Piola

Nel 2025, infatti, il budget disponibile verrà dedicato essenzialmente allo studio e alla progettazione della F1 2026 che introdurrà i nuovi regolamenti, per cui sarà gioco forza evolvere la vettura 2024, nella speranza che non siano stati sbagliati dei concetti, perché non sarebbe facile correggerli.

"Non abbiamo fatto alcuna scommessa. Abbiamo lavorato duro per sviluppare una monoposto totalmente nuova. Abbiamo cambiato tutto quello che il regolamento ci ha concesso. Due le ragioni che ci hanno portato a questa scelta: primo, abbiamo imparato dal passato. Su aerodinamica e gomme abbiamo capito molto per limitare il degrado degli pneumatici e migliorare le prestazioni; secondo, e su questo non saremo certo gli unici, a metà stagione avremo la definizione delle regole 2026, per cui le risorse per lo più verranno dedicate a quella vettura, per cui la monoposto 2025 potrebbe essere solo un’evoluzione della A524”.