F1 | Famin: "Alpine sta già parlando con i piloti per i rinnovi"

La decisione di Hamilton di lasciare la Mercedes per la Ferrari nel 2025 come un fulmine a ciel sereno, così come il prolungamento degli accordi per Charles Leclerc e Lando Norris rispettivamente con il team del Cavallino e la McLaren, hanno dato il via a quella che potrebbe essere una stagione intensa in termini di movimenti sul mercato.

Infatti, oltre metà griglia è in scadenza alla fine del 2024, per cui dietro le quinte le scuderie si stanno già muovendo per capire come pianificare il futuro. Mercedes andrà alla caccia di un sostituto per Hamilton, mentre la Williams spera di blindare Alex Albon ancora per un anno, dato che il suo attuale accordo scade al termine della stagione 2025.

Tra i possibili candidati al sedile della Stella c'è Esteban Ocon, che a margine della presentanzione non ha nascosto di essere ancora in buoni rapporti con la squadra diretta da Toto Wolff, essendo stato a lungo un pilota gestito dalla casa tedesca, di cui era anche un pilota dell'accademia. Nonostante il passaggio in Renault dal 2020, in realtà il francese ha spiegato di essere ancora gestito da Mercedes, quindi non è una sorpresa che il suo nome sia finito nella lista dei possibili sostituti.

Esteban Ocon, Alpine Photo by: Alpine

Ocon aveva siglato un rinnovo con l'Alpine nel 2021, firmando un accordo valido per ulteriori tre stagioni, ovvero proprio fino alla fine del 2024. Allo stesso modo, però, anche il compagno di casacca Pierre Gasly è in scadenza al termine di questa stagione dopo il passaggio dall'AlphaTauri nel 2023.

Proprio per questo, la scuderia francese ha già iniziato a muoversi sul mercato per comprendere i possibili scenari e come si delineerà il mercato piloti. Qualche settimana fa Valtteri Bottas aveva svelato che, da quanto aveva appresso, Sauber e Audi avrebbero preso una decisione sulla coppia di piloti per il 2025 nella prima parte di campionato, in modo da muoversi in anticipo e assicurarsi una buona line-up su cui costruire il futuro in vista della rivoluzione regolamentare del 2026.

A margine della presentazione della A524, il Team Principal dell'Alpine ha infatti spiegato di aver iniziato a discutere con i piloti già da qualche settimana e che l'improvviso annuncio del passaggio di Hamilton in Ferrari non ha accelerato i tempi.

Bruno Famin, Alpine Endurance Team Photo by: Alpine

"Non abbiamo aspettato che Hamilton andasse alla Ferrari per parlare con i nostri piloti. Stiamo parlando di continuo con i nostri piloti. Sono molto contento del rapporto che abbiamo con loro, della comunicazione che abbiamo con loro e del lavoro che stanno facendo. E parliamo regolarmente con loro, abbiamo parlato prima [dell'annuncio] di Hamilton e dopo".

Al momento il rinnovo dei piloti non rappresenta una priorità assoluta, dato il periodo intenso che attende Famin, che nelle prossime settimane sarà impegnato non solo lato Formula 1, con i test e i primi due appuntamenti stagionali, ma anche con il debutto della A424 LMDh nel campionato endurance in qualità di vice-presidente della sezione motorsport. Tuttavia, è chiaro che si tratta di un tema da gestire con attenzione, per non arrivare impreparati come fu per il caso Piastri nel 2022.

"Ad essere onesti, tutti noi guardiamo al mercato dei piloti. Abbiamo anche la nostra accademia, ed è nostro dovere vedere cosa sta succedendo, sapere cosa sta succedendo. Ci stiamo lavorando, ma non c'è ancora una decisione. La nostra priorità è molto più concentrata sullo sviluppo della vettura e della squadra, e siamo fiduciosi nei confronti dei nostri piloti".

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine Photo by: Alpine

Quando gli è stato chiesto se fosse importante per il team porre fine a qualsiasi incertezza firmando i suoi attuali piloti, il Team Principal ha suggerito che non c'è alcuna urgenza. "Sanno cosa pensiamo, sanno anche come funziona la F1. Non c'è nessuna duplicità. Ed è per questo che è importante parlare regolarmente tra di noi, per mettere tutto sul tavolo. Anche in questo caso, credo che siamo soddisfatti. Aspettiamo la prima gara e di vedere le prestazioni della vettura, ma capisco che sono contenti della squadra. Ne parleremo più avanti", ha raccontato Famin.

Anche Gasly ha confermato che la squadra ha iniziato a parlare con lui del futuro, ma ci sarà tempo per arrivare a un accordo che soddisfi tutti. "Ovviamente, ho iniziato a lavorare con Alpine l'anno scorso, conosco il progetto su cui sto lavorando. Il mio contratto scade alla fine dell'anno e, ovviamente, ci sono delle conversazioni in corso e questo è quanto".

"Credo che la situazione sia abbastanza chiara, ma al momento voglio solo vedere di cosa è capace questa macchina, e in definitiva il mio obiettivo è quello di lottare davanti. E credo che sia possibile con Alpine. Ho 28 anni, ho una buona esperienza, sono nel fiore degli anni e sto lavorando per questo. Voglio lottare per le vittorie, per i podi e stare lassù. Loro [Alpine] hanno già iniziato i colloqui. Quindi è ovviamente un processo in corso, e abbiamo delle conversazioni".