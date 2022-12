F1 | Fallows: "Aston Martin beneficia delle nuove assunzioni"

Carica lettore audio

Dopo aver rilevato l'ex Force India, il proprietario Lawrence Stroll ha lanciato un'importante campagna di reclutamento, portando in Aston Martin Fallows ed altri nomi chiave dalla Red Bull Racing, oltre al vice direttore tecnico Eric Blandin dalla Mercedes ed al direttore tecnico Luca Furbatto dall'Alfa Romeo.

Fallows ritiene che la combinazione di nuovi arrivati provenienti da squadre di tutto il paddock e di membri di vecchia data del reparto tecnico di Silverstone sta contribuendo a rafforzare la struttura e a farla progredire.

"Siamo desiderosi di imparare da ciò che gli altri fanno bene", ha detto Fallows interpellato da Motorsport.com a proposito della campagna di reclutamento.

"È una cosa che ho sempre riscontrato, quando si assumono persone c'è sempre qualcosa da imparare che gli altri team stanno facendo, ma anche noi abbiamo avuto la fortuna di assumere persone di grande talento ed esperienza che hanno le loro idee su ciò che rende una macchina veloce".

"La cosa bella è che sono arrivati in questo ambiente con una mentalità molto aperta, disposti a forgiare il proprio modo di fare le cose utilizzando l'esperienza collettiva per seguire la nostra strada".

Fallows ha riconosciuto di aver portato conoscenze utili sul funzionamento della Red Bull Racing.

"Ci sono diversi motivi per cui la Red Bull è forte", ha detto. "Sono riusciti, in un periodo di anni, a risolvere i problemi in ogni aspetto della squadra, che si tratti della squadra corse, degli impianti di produzione, dell'ufficio progettazione, e gran parte della costruzione di questo tipo di successo consiste nell'assicurarsi che non ci siano aree in cui si hanno debolezze sostanziali".

"Per molti versi, sono molto orgoglioso di averne fatto parte dal punto di vista ingegneristico. È una squadra incredibilmente forte e credo di avere l'esperienza di cosa significhi vincere gare e campionati".

"Credo che il messaggio chiave sia che bisogna assicurarsi che in ogni aspetto di ciò che si fa non ci siano buchi, non ci siano cose che si fanno che possano compromettere le prestazioni durante il percorso".

Tuttavia, ha sottolineato che per avere successo l'Aston Martin non può limitarsi a seguire ciò che fanno gli altri top team se vuole competere in prima linea.

"La cosa importante per noi è assicurarci di non replicare semplicemente ciò che fanno i nostri concorrenti. Non crediamo che questo ci aiuterà a sorpassare avversari del calibro di Red Bull, Mercedes e Ferrari".

"Dobbiamo quindi sviluppare il nostro modo di fare le cose. Ci vuole tempo, ma abbiamo un gruppo di persone estremamente ambiziose ed uno degli aspetti positivi della creazione della nuova fabbrica è che dimostra questo slancio, questo desiderio di accelerare il processo di avanzamento sulla griglia per raggiungere una situazione vincente".

"E credo che sia proprio questo che ci aiuterà a raggiungere l'obiettivo: la passione, la motivazione e la convinzione che alla fine ci riusciremo".

Fallows ha confermato che il responsabile tecnico di lunga data Andrew Green - la cui storia con l'azienda di Silverstone risale alla prima Jordan di F1 del 1991 - continua a svolgere un ruolo chiave.

"Andrew è ancora il nostro capo tecnico ed è molto coinvolto. Stiamo costruendo una squadra, e questo passa attraverso la base, dai progettisti al reparto aerodinamico, fino al team tecnico senior".

"Andrew ha un'enorme esperienza ed è molto bravo a tenere la squadra unita. Uno dei suoi compiti che preferisco è quello di sedersi sulla mia spalla e dirmi di volta in volta: hai fatto questo, hai fatto quello?".

"Quando abbiamo avuto delle conversazioni per chiarire come lavorare insieme in certe aree, lui è stato fantastico nel mettere insieme tutto questo. In questo tipo di ruolo di supervisione, è stato prezioso".

Il team principal Mike Krack inoltre ha dichiarato che il contributo delle nuove leve si è già visto nei progressi compiuti dalla squadra durante la stagione 2022.

"Penso che sia stata una ripresa davvero impressionante", ha osservato. "Si vede chiaramente l'impatto di persone come Dan ed altri, che si mescolano con le persone che già c'erano".

"Penso che abbiamo un grande slancio, e si sente questo spirito quando si arriva qui. Onestamente, abbiamo motivo di credere che possiamo continuare su questa strada. Quindi tutto bene da questo punto di vista".