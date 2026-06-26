Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Bagnaia scherza: "La Q2 all'ultimo giro? Vanno di moda i thriller!"

MotoGP
Olanda
MotoGP | Bagnaia scherza: "La Q2 all'ultimo giro? Vanno di moda i thriller!"

F1 | La FIA vieta l'FTM ideato dalla Ferrari: stop all'ala dietro lo scarico dal 2027

Formula 1
Austria
F1 | La FIA vieta l'FTM ideato dalla Ferrari: stop all'ala dietro lo scarico dal 2027

F1 | Red Bull Ring, Libere 2: Antonelli sfreccia davanti alle Mclaren. Ferrari insegue a 6 decimi

Formula 1
Austria
F1 | Red Bull Ring, Libere 2: Antonelli sfreccia davanti alle Mclaren. Ferrari insegue a 6 decimi

MotoGP | Bezzecchi domina il venerdì di Assen ma resta cauto: "Meglio del 2025, ma possiamo fare di più"

MotoGP
Olanda
MotoGP | Bezzecchi domina il venerdì di Assen ma resta cauto: "Meglio del 2025, ma possiamo fare di più"

MotoGP | Escluse fratture per Alex Marquez, Aldeguer invece va in ospedale per accertamenti

MotoGP
Olanda
MotoGP | Escluse fratture per Alex Marquez, Aldeguer invece va in ospedale per accertamenti

Tecnica F1 | La Ferrari si nasconde e la Mercedes mostra i muscoli

Formula 1
Austria
Tecnica F1 | La Ferrari si nasconde e la Mercedes mostra i muscoli

LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Austria, Libere 1

Formula 1
Austria
LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Austria, Libere 1

LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Austria, Libere 2

Formula 1
Austria
LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Austria, Libere 2
Prove Libere
Formula 1 Austria

F1 | Red Bull Ring, Libere 2: Antonelli sfreccia davanti alle Mclaren. Ferrari insegue a 6 decimi

Dopo aver chiuso al comando la prima sessione di libere, l'italiano si riconferma anche nel secondo turno del venerdì precedento le due McLaren di Piastri e Norris staccate di circa 2 decimi. Quarto tempo per Verstappen, mentre sembra un rebus la Ferrari, solo 5a e 8a con Hamilton e Leclerc a circa sei decimi, patendo non solo sugli allunghi.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dopo aver mostrato i muscolo nella prima sessione di prove libere, anche nel turno pomeridiano la musica non cambia, con una Mercedes davanti a tutti e il resto del gruppo a inseguire. Andrea Kimi Antonelli ha chiuso al comando la seconda sessione del venerdì precedendo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris di oltre due decimi, migliorandosi nel secondo tentativo con la soft.

L’italiano si era già ritrovato al comando dopo il primo tentativo, con circa mezzo decimo sull’australiano della McLaren, e si era detto soddisfatto al punto da voler passare direttamente al programma con tanta benzina in vista della gara. Su suggerimento del team, Antonelli ha poi effettuato un altro tentativo, incrementando il carico all’anteriore per ridurre il sottosterzo avvertito nelle prime tre curve lente. La modifica ha funzionato, perché solo nel primo settore è riuscito a togliere circa un decimo.

Chi può guardare con un sorriso alla fine di questo venerdì è la McLaren, anche perché la giornata non era iniziata nel modo migliore. In FP1 Piastri aveva patito un problema ai freni, con il pedale che mostrava un comportamento poco costante e in alcuni momenti diventava fin troppo lungo. Norris, invece, aveva perso buona parte della prima sessione rimanendo fermo ai box, senza provare l’ala ribaltabile che il team avrebbe voluto testare questa mattina e che è stata poi accantonata rimandando le prove ai prossimi GP.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sul giro secco la MCL40 sembra perdere soprattutto in termini di velocità di punta nella parte conclusiva dei rettilinei, mentre nel secondo e nel terzo settore, quelli più guidati, il distacco dalla Mercedes è più contenuto.

Quarta posizione per Max Verstappen, a poco più di mezzo secondo dalla vetta con la RB22 in versione aggiornata. Red Bull si è presentata alla tappa di casa con un sostanzioso pacchetto di novità tecniche che ha interessato quasi ogni area della vettura, dalle pance fino al retrotreno, accompagnato anche da una riduzione di peso con l’obiettivo di avvicinarsi al limite minimo imposto dalla FIA.

L’olandese si è lamentato più volte del sottosterzo, oltre che di una vettura che tendeva a muoversi molto in fase di staccata. Come la McLaren, anche la Red Bull ha pagato qualcosa in termini di velocità di punta sui rettilinei, con la W17 capace di mantenere l’erogazione dell’elettrico più a lungo prima che entri il derating. Inoltre, come ci si poteva attendere, nelle curve ad alta velocità del terzo settore la RB22 sembra soffrire una certa carenza di stabilità, un aspetto su cui sarà necessario lavorare nel corso della notte.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Quinto tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton, staccato di circa sei decimi. Esattamente come per le altre due squadre di vertice, anche il team del Cavallino paga al momento una certa carenza di velocità, sia di punta sia in progressione, rispetto alla Mercedes. Tuttavia, al di là del tempo perso sui rettilinei, nel terzo settore, in particolare in curva 9 e 10, la SF‑26 oggi non ha brillato come ci si poteva attendere.

Più staccata l’altra W17 di Russell, distante circa sei decimi dal compagno di squadra e mai davvero a suo agio nella ricerca del tempo, sia con la media sia con la soft. L'inglese ha perso qualcosa in quasi ogni curva rispetto all’italiano, soprattutto in quelle a media e alta velocità, dove serve fiducia in fase d’ingresso e percorrenza gestendo allo stesso tempo il posteriore.

Settimo Isack Hadjar, seguito da Charles Leclerc, che in mattinata aveva lasciato spazio a Dino Beganovic, autore di diversi esperimenti utili alla raccolta dati in vista delle prossime gare. Chiudono la top 10 la Racing Bulls di Liam Lawson e l’Audi di Gabriel Bortoleto. Da segnalare i numerosi problemi accusati dalla Cadillac, con Sergio Perez costretto a parcheggiare la sua MAC‑26 dopo pochi minuti.

FP2

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

1'07.014

   S 232.393
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.237

1'07.251

 0.237 S 231.574
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 32

+0.325

1'07.339

 0.088 S 231.271
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.550

1'07.564

 0.225 S 230.501
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 33

+0.597

1'07.611

 0.047 S 230.341
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.623

1'07.637

 0.026 S 230.252
7 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 28

+0.744

1'07.758

 0.121 S 229.841
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 35

+0.841

1'07.855

 0.097 S 229.512
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 34

+1.221

1'08.235

 0.380 S 228.234
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.286

1'08.300

 0.065 S 228.017
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.362

1'08.376

 0.076 S 227.764
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+1.364

1'08.378

 0.002 S 227.757
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 33

+1.518

1'08.532

 0.154 S 227.245
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 32

+1.545

1'08.559

 0.027 S 227.156
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 33

+1.816

1'08.830

 0.271 S 226.261
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+1.817

1'08.831

 0.001 S 226.258
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 34

+1.824

1'08.838

 0.007 S 226.235
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 30

+2.117

1'09.131

 0.293 S 225.276
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 27

+3.530

1'10.544

 1.413 S 220.764
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 32

+3.684

1'10.698

 0.154 S 220.283
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 6

+4.293

1'11.307

 0.609 M 218.402
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 2

 

      
Guarda i risultati completi
Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Tecnica F1 | La Ferrari si nasconde e la Mercedes mostra i muscoli

Top Comments
More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | La FIA vieta l'FTM ideato dalla Ferrari: stop all'ala dietro lo scarico dal 2027

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | La FIA vieta l'FTM ideato dalla Ferrari: stop all'ala dietro lo scarico dal 2027

F1 | Red Bull, la svolta deve passare dall'Austria: perché per Max il nuovo pacchetto è "cruciale"

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Red Bull, la svolta deve passare dall'Austria: perché per Max il nuovo pacchetto è "cruciale"

Riforma FIA: aboliti i limiti di mandato e candidarsi a presidente sarà più complesso

Formula 1
Formula 1
Riforma FIA: aboliti i limiti di mandato e candidarsi a presidente sarà più complesso

Ultime notizie

MotoGP | Bagnaia scherza: "La Q2 all'ultimo giro? Vanno di moda i thriller!"

MotoGP
Olanda
MotoGP | Bagnaia scherza: "La Q2 all'ultimo giro? Vanno di moda i thriller!"

F1 | La FIA vieta l'FTM ideato dalla Ferrari: stop all'ala dietro lo scarico dal 2027

Formula 1
Austria
F1 | La FIA vieta l'FTM ideato dalla Ferrari: stop all'ala dietro lo scarico dal 2027

F1 | Red Bull Ring, Libere 2: Antonelli sfreccia davanti alle Mclaren. Ferrari insegue a 6 decimi

Formula 1
Austria
F1 | Red Bull Ring, Libere 2: Antonelli sfreccia davanti alle Mclaren. Ferrari insegue a 6 decimi

MotoGP | Bezzecchi domina il venerdì di Assen ma resta cauto: "Meglio del 2025, ma possiamo fare di più"

MotoGP
Olanda
MotoGP | Bezzecchi domina il venerdì di Assen ma resta cauto: "Meglio del 2025, ma possiamo fare di più"