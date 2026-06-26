F1 | Red Bull Ring, Libere 2: Antonelli sfreccia davanti alle Mclaren. Ferrari insegue a 6 decimi

Dopo aver mostrato i muscolo nella prima sessione di prove libere, anche nel turno pomeridiano la musica non cambia, con una Mercedes davanti a tutti e il resto del gruppo a inseguire. Andrea Kimi Antonelli ha chiuso al comando la seconda sessione del venerdì precedendo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris di oltre due decimi, migliorandosi nel secondo tentativo con la soft.

L’italiano si era già ritrovato al comando dopo il primo tentativo, con circa mezzo decimo sull’australiano della McLaren, e si era detto soddisfatto al punto da voler passare direttamente al programma con tanta benzina in vista della gara. Su suggerimento del team, Antonelli ha poi effettuato un altro tentativo, incrementando il carico all’anteriore per ridurre il sottosterzo avvertito nelle prime tre curve lente. La modifica ha funzionato, perché solo nel primo settore è riuscito a togliere circa un decimo.

Chi può guardare con un sorriso alla fine di questo venerdì è la McLaren, anche perché la giornata non era iniziata nel modo migliore. In FP1 Piastri aveva patito un problema ai freni, con il pedale che mostrava un comportamento poco costante e in alcuni momenti diventava fin troppo lungo. Norris, invece, aveva perso buona parte della prima sessione rimanendo fermo ai box, senza provare l’ala ribaltabile che il team avrebbe voluto testare questa mattina e che è stata poi accantonata rimandando le prove ai prossimi GP.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sul giro secco la MCL40 sembra perdere soprattutto in termini di velocità di punta nella parte conclusiva dei rettilinei, mentre nel secondo e nel terzo settore, quelli più guidati, il distacco dalla Mercedes è più contenuto.

Quarta posizione per Max Verstappen, a poco più di mezzo secondo dalla vetta con la RB22 in versione aggiornata. Red Bull si è presentata alla tappa di casa con un sostanzioso pacchetto di novità tecniche che ha interessato quasi ogni area della vettura, dalle pance fino al retrotreno, accompagnato anche da una riduzione di peso con l’obiettivo di avvicinarsi al limite minimo imposto dalla FIA.

L’olandese si è lamentato più volte del sottosterzo, oltre che di una vettura che tendeva a muoversi molto in fase di staccata. Come la McLaren, anche la Red Bull ha pagato qualcosa in termini di velocità di punta sui rettilinei, con la W17 capace di mantenere l’erogazione dell’elettrico più a lungo prima che entri il derating. Inoltre, come ci si poteva attendere, nelle curve ad alta velocità del terzo settore la RB22 sembra soffrire una certa carenza di stabilità, un aspetto su cui sarà necessario lavorare nel corso della notte.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Quinto tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton, staccato di circa sei decimi. Esattamente come per le altre due squadre di vertice, anche il team del Cavallino paga al momento una certa carenza di velocità, sia di punta sia in progressione, rispetto alla Mercedes. Tuttavia, al di là del tempo perso sui rettilinei, nel terzo settore, in particolare in curva 9 e 10, la SF‑26 oggi non ha brillato come ci si poteva attendere.

Più staccata l’altra W17 di Russell, distante circa sei decimi dal compagno di squadra e mai davvero a suo agio nella ricerca del tempo, sia con la media sia con la soft. L'inglese ha perso qualcosa in quasi ogni curva rispetto all’italiano, soprattutto in quelle a media e alta velocità, dove serve fiducia in fase d’ingresso e percorrenza gestendo allo stesso tempo il posteriore.

Settimo Isack Hadjar, seguito da Charles Leclerc, che in mattinata aveva lasciato spazio a Dino Beganovic, autore di diversi esperimenti utili alla raccolta dati in vista delle prossime gare. Chiudono la top 10 la Racing Bulls di Liam Lawson e l’Audi di Gabriel Bortoleto. Da segnalare i numerosi problemi accusati dalla Cadillac, con Sergio Perez costretto a parcheggiare la sua MAC‑26 dopo pochi minuti.