F1 Exhibition: in mostra il telaio di Grosjean e la PU Ferrari

Domani, venerdì 24 marzo 2023, la Formula 1 aprirà ufficialmente la sua prima mostra ufficiale al pubblico presso l'IFEMA di Madrid, un evento che attirerà un gran numero di persone nella capitale spagnola per vedere alcuni dei più importanti cimeli della storia del motorsport.

Motorsport.com ha potuto visitare in anteprima la F1 Exhibition giovedì, il giorno prima dell'apertura, dando un'occhiata agli oggetti che il pubblico potrà trovare nei prossimi mesi, dato che la mostra rimarrà a Madrid fino a domenica 16 luglio.

Appena entrati, ci si troverà davanti a differenti stanze, che presentano numerose storie a seconda del settore interessato della storia della Formula 1.

All'inizio, una grande sala con video offrirà una rapida panoramica della storia della Formula 1, dal 1950, anno di creazione della categoria, fino ai giorni nostri. Nella stessa sala, ci saranno sezioni speciali in cui si potrà conoscere la storia e la carriera di grandi personaggi di questo sport come Enzo Ferrari, Bernie Ecclestone e Ayrton Senna.

Poi, una sala con un'AlphaTauri AT01 al centro accoglierà il pubblico, che potrà anche notare i "modelli" che i team utilizzano nella galleria del vento per sviluppare le loro auto durante l'anno. Altrettanto sono le esposizioni legate agli aspetti tecnici, che evidenzieranno il funzionamento di una sospensione o i pedali di una vettura di F1.

Per la prima volta in assoluto, verrà esposta al pubblico anche una Power Unit Ferrari dell'era ibrida, nello specifico quella della SF-21, come confermato dagli organizzatori.

Nel resto della mostra ci saranno anche altri elementi esclusivi: in particolare, in una stanza oscurata sono esposti i resti della famosa monoposto dell'incidente di Romain Grosjean al Gran Premio del Bahrain del 2020. Accanto all'abitacolo completamente carbonizzato, è esposto il volante di quella Haas e un video mostra le immagini scioccanti che hanno portato all'incidente con le barriere, dal quale il pilota francese è uscito miracolosamente illeso.

Un'altra attrazione è l'area in cui sono esposti i caschi di grandi piloti di F1 come Alain Prost, Niki Lauda, James Hunt, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Max Verstappen e molti altri. Accanto ai caschi saranno presente diverse monoposto storiche, come la Ferrari di Gerard Berger, o i volanti storici dell'accoppiata McLaren-Mercedes nel periodo di Mika Hakkinen.

Formula 1 Exhibition a Madrid 1 / 13 Foto di: Juanjo Sáez Mika Häkkinen 2 / 13 Foto di: Juanjo Sáez Volante della Mercedes 3 / 13 Foto di: Juanjo Sáez Formula 1 Exhibition a Madrid 4 / 13 Foto di: Juanjo Sáez Formula 1 Exhibition a Madrid 5 / 13 Foto di: Juanjo Sáez Formula 1 Exhibition a Madrid 6 / 13 Foto di: Juanjo Sáez Formula 1 Exhibition a Madrid 7 / 13 Foto di: Juanjo Sáez Formula 1 Exhibition a Madrid 8 / 13 Foto di: Juanjo Sáez Formula 1 Exhibition a Madrid 9 / 13 Foto di: Juanjo Sáez Collezione dei caschi di F1 10 / 13 Foto di: Juanjo Sáez Collezione dei caschi di F1 11 / 13 Foto di: Juanjo Sáez AlphaTauri AT01 12 / 13 Foto di: Juanjo Sáez AlphaTauri AT01 13 / 13 Foto di: Juanjo Sáez