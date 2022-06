F1 | #essereFerrari, si tinge dei colori dell’arcobaleno Anche la squadra del Cavallino ha deciso di mostrare il suo supporto alla comunità LGBTQ+ nel Pride Month: dalla gara in Azerbaijan e per tutto il mese di giugno l’hashtag #essereFerrari sulle vetture e sui caschi dei piloti avrà i colori dell’arcobaleno per aumentare aumentare la consapevolezza sulla diversità e promuovere l'inclusione di ogni genere e orientamento sessuale.