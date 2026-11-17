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F1 | Esclusivo: il Kimi che non vediamo. Il campione raccontato da chi gli vive accanto

Seconda puntata del racconto esclusivo di Motorsport.com: 6 persone che condividono quotidianamente il campione del mondo raccontano il ragazzo dietro le quinte. I primi test che stupirono il team, le difficoltà del debutto, i piccoli segreti: ritratto di un ventenne che ha conquistato la fiducia della Mercedes senza smettere di essere sé stesso.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 17 nov 2026, 08:22

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

C'è una cosa che il fisioterapista Sergi Ávila ha impiegato un po' di tempo a capire. Quando Kimi Antonelli si ritrovava finalmente con un weekend libero, dopo settimane trascorse tra circuiti, aeroporti e allenamenti, la scelta più logica sarebbe stata restare a casa. Dormire qualche ora in più, incontrare gli amici, staccare la spina. Kimi, invece, prendeva la macchina e andava in un autodromo. Magari per seguire una gara di kart o una tappa del Motomondiale.

All'inizio il suo performance coach ha cercato di dissuaderlo. Poi ha capito che stava commettendo un errore: per Kimi, andare in pista non significa continuare a lavorare, ma tornare nel posto in cui si sente più felice. “La pista è il suo habitat naturale – racconta Ávila – il luogo dove si sente più a suo agio, dove riesce a essere completamente sé stesso. All'inizio pensavo che sarebbe stato meglio restare a casa, riposarsi, dormire un po' di più. Poi ho capito che per lui il bilancio è positivo. Andare in circuito gli da qualcosa che non avrebbe restando a casa”.

È un piccolo dettaglio, ma forse è uno dei modi migliori per cominciare a conoscere il nuovo campione del mondo di Formula 1. Non quello che vediamo in televisione, che parla con gli ingegneri e festeggia sul podio. Quello che conoscono le persone che gli vivono accanto, condividendo con lui molto più delle ventiquattro domeniche di un campionato.

La prima volta in Formula 1: “Come fa a frenare già così?”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Mercedes AMG

Riccardo Musconi, oggi Chief Engineer Virtual World della Mercedes, è stato uno degli uomini incaricati di accompagnare Antonelli nel programma di test organizzato nel 2024 per prepararlo al debutto in Formula 1. Il suo primo ricordo, però, risale a qualche anno prima, durante una presentazione di una monoposto a Silverstone.

“Avevo sentito parlare di Kimi. Lo vidi nel garage e gli chiesi se fosse lui. Mi rispose in inglese, allora gli spiegai che ero italiano anch'io. Poi parlai con suo padre Marco. Mi raccontò come si erano create le condizioni per l'ingresso di Kimi nel programma Mercedes. Sembrava che tutti i pianeti si fossero allineati”.

Quando arrivò il momento di iniziare i test, Musconi si trovò davanti un ragazzo che non aveva ancora diciotto anni. Il primo episodio che ricorda non riguarda però una monoposto, ma un furgone. “Eravamo sul circuito di Spielberg. Ci portò a fare un giro in pista, sotto una fitta pioggia: beh, non immaginavo che un furgone potesse andare così forte. Ci fece morire. Durò poco, perché i freni erano già cotti dopo un paio di giri”.

Poi arrivò il momento di salire sulla Mercedes. Anche in quel caso la pista era bagnata. Musconi aveva a disposizione i riferimenti della monoposto utilizzata in precedenza da Valtteri Bottas e rimase impressionato.

“Era il suo primo run sul bagnato e si trovò subito vicino ai riferimenti di Valtteri a Spielberg che avevano in archivio. Mi chiedevo come fosse possibile. Non aveva mai guidato una Formula 1: come faceva a frenare già in quel modo? Come faceva a sapere dove mettere la macchina sul bagnato? Quella cosa mi lasciò senza parole”.

I test successivi, compreso quello di Imola, confermarono il giudizio dell'ingegnere, che preparò una relazione destinata ai vertici tecnici della Mercedes. “Dopo tre test avevo capito che questo ragazzo era un fenomeno”, racconta Musconi. Una convinzione che avrebbe reso ancora più difficile comprendere ciò che sarebbe accaduto nella stagione successiva.

Un piano di due anni, completato in anticipo

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Bradley Lord, deputy team principal della Mercedes, ricorda la prima volta che vide Antonelli nel garage della squadra. Era il Gran Premio di Monaco del 2018. Kimi era ancora un bambino, talmente piccolo da riuscire a malapena a vedere oltre il tavolo di lavoro.

Otto anni dopo, quel bambino ha conquistato il Mondiale. Ma quando la Mercedes decise di affidargli il sedile lasciato libero da Lewis Hamilton, gli obiettivi erano differenti. “Speravamo di sviluppare un pilota che potesse aiutarci a vincere il campionato Costruttori nel 2026 – spiega Lord – il piano prevedeva un 2025 di apprendimento, per metterlo nelle condizioni di contribuire in modo importante l'anno successivo. Ovviamente Kimi ha accelerato il programma”.

La scelta era stata coraggiosa. Mercedes perdeva Hamilton, il pilota più vincente della storia della Formula 1, ma anziché cercare una soluzione conservativa preferì aprire un capitolo nuovo. “Non avrebbe avuto senso cercare una mezza copia di Lewis – spiega Lord - dovevamo fare qualcosa di diverso, iniziare una nuova storia. Ma alla fine ciò che conta davvero è soltanto la velocità, la prestazione e il potenziale. Tutto il resto si può gestire”.

Lord sottolinea soprattutto la rapidità della crescita di Antonelli. “L'anno scorso ha imparato in una stagione quello che normalmente si impara in tre anni. Ha avuto un buon inizio, una parte centrale difficile e un finale positivo. Ma soprattutto ha trovato da solo il modo di uscire dalle difficoltà. In un certo senso, per me questa è la sua quarta stagione, non la seconda”.

Cinque minuti che raccontano una persona

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Rosa Herrero, Senior Public Relations Manager, conosce un altro Kimi. Quello che deve accompagnare da un'intervista all'altra, proteggere dalle richieste continue, guidare attraverso gli impegni di una giornata che spesso non lascia nemmeno il tempo di respirare. Dopo dieci anni trascorsi accanto a Lewis Hamilton, il passaggio ad Antonelli è stato anche per lei una scoperta. Tra i due si è creato un forte legame di fiducia.

C'è un piccolo segreto nell’agenda di Rosa. Quando programma un incontro di Kimi con i giornalisti italiani, riserva venti minuti, ma ne comunica soltanto quindici. Gli altri cinque sono un margine di sicurezza. “So che quando finisce l'intervista si fermerà ancora a parlare, a salutare tutti. Non voglio essere quella che arriva e dice continuamente che dobbiamo andare via. Così gli lascio quei minuti in più”.

Non è una concessione occasionale. Rosa conosce la difficoltà di Kimi nel sottrarsi a una conversazione. “Ha una memoria incredibile per i nomi. Gli presenti una persona e la volta successiva sa già chi è. Saluta tutti, si ferma a parlare. Credo che sia qualcosa che arriva dalla sua educazione, dalla famiglia”.

Anche Lord riconosce in questa spontaneità una delle caratteristiche più preziose del pilota. E rivela un particolare sorprendente. “In tutti gli anni in cui abbiamo lavorato con lui, abbiamo fatto un solo giorno di media training. Uno soltanto. Vogliamo personalità autentiche, non robot. Kimi è sé stesso, è onesto, trasparente, aperto. È uno dei suoi superpoteri”.

Uno del gruppo, senza bisogno di interpretare un ruolo

Kimi Antonelli, Peter Bonnington

Foto di: Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images

Peter Bonnington ha lavorato con alcuni dei piloti più forti della storia recente della Formula 1, da Jenson Button a Michael Schumacher. Per dodici stagioni è stato l'ingegnere di pista di Lewis Hamilton, condividendo sei titoli mondiali. Quando Lewis ha lasciato la Mercedes, anche per Bono si è aperto un capitolo nuovo, con una sfida particolare: costruire un rapporto con un ragazzo di diciotto anni che si trovava improvvisamente a occupare uno dei sedili più importanti della Formula 1.

La prima volta che incontrò Antonelli, a Monaco, Kimi era ancora un bambino. Toto Wolff glielo presentò annunciando, quasi per scherzo, che un giorno sarebbe stato il suo ingegnere di pista. Bonnington sorrise, senza immaginare che quella previsione sarebbe diventata realtà.

Il rapporto professionale è cresciuto insieme a quello umano. “Kimi ha portato nel garage una dimensione di divertimento spontaneo, quasi da parco giochi – racconta Bono – non significa che prima ci fosse una brutta atmosfera, assolutamente. Ma è arrivato questo ragazzo che ha abbattuto immediatamente certe barriere. È uno del gruppo, lavoriamo duramente e ci divertiamo insieme”.

È soprattutto quell'espressione, “uno del gruppo”, a raccontare il modo in cui Antonelli vive la quotidianità della Mercedes. Non ha cercato di costruire una distanza tra sé e le persone che lavorano sulla sua monoposto. Preferisce sedersi su una pila di pneumatici e parlare con i meccanici, condividere una battuta, fermarsi anche quando gli impegni suggerirebbero di andare altrove.

Un comportamento che Bradley Lord riconduce alle sue origini. “È cresciuto nelle squadre corse grazie a Marco e Veronica, sa cosa significa essere parte di un team. E questo si vede ogni giorno”. Antonelli conosce quel mondo da quando era bambino. Ha imparato presto che dietro una monoposto ci sono persone, prima ancora che ruoli e responsabilità. E oggi, nonostante sia diventato campione del mondo, continua a comportarsi come ha sempre fatto. Senza bisogno di dimostrare continuamente di essere il pilota più importante del garage.

Il salmone, i dolci e i piccoli segreti dell'hospitality

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

C'è però un luogo nel paddock Mercedes dove il campione del mondo torna a essere semplicemente un ragazzo di vent'anni. È la cucina dell'hospitality, dove lavora Zugel, il cuoco che prepara i pasti per Antonelli e George Russell.

Zugel conosceva Kimi già dai tempi della Formula 2. Dal suo ingresso in Formula 1 ha iniziato a occuparsi direttamente della sua alimentazione, seguendo le indicazioni di Sergi Ávila. Ma Antonelli non sempre è disposto a rispettare il programma.

“A volte cerca di essere più furbo di Sergi, di aggirare le regole per mangiare qualcosa che non dovrebbe – racconta divertito Zugel – a Singapore è entrato in cucina senza che lo vedessi. Mi ha toccato una spalla, mi sono girato e me lo sono trovato davanti. Mi ha chiesto una doppia porzione di salmone. Pensavo che fosse tutto concordato”.

Non era così. “Una decina di minuti dopo è arrivato Sergi e mi ha chiesto se Kimi avesse ordinato qualcosa di particolare. Gli ho raccontato della doppia porzione. Solo allora ho capito che non era autorizzata”. Un'altra volta Antonelli si è presentato al buffet per servirsi una bistecca, ignorando il menù preparato per lui. E quando vede un dolce particolarmente invitante, prova a convincere il cuoco a conservarne una porzione. “Mi dice di tenergli qualcosa da parte per dopo, ma di non dirlo a Sergi”, sorride Zugel.

Sono piccole complicità che hanno costruito un rapporto speciale. Zugel conosce ormai i gusti di Kimi, il modo in cui preferisce la pasta e quali piatti lo rendono più felice. “Attraverso il cibo impari a conoscere una persona da un punto di vista diverso. Cerchi di preparare quello che gli piace, modifichi qualcosa secondo i suoi gusti e piano piano costruisci un rapporto. Alla fine trascorre così tanto tempo qui che questa è diventata quasi una seconda casa”.

Anche il cuoco è rimasto colpito dalla crescita di Antonelli. “È impressionante vedere la maturità che ha raggiunto, soprattutto mentalmente. Non sembra sentire la pressione. Eppure, nonostante tutto quello che è successo, è rimasto lo stesso ragazzo”.

Quando il talento non bastava

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Erik Junius

La prima stagione di Antonelli in Formula 1 non è stata semplice. Dopo un inizio incoraggiante, l'estate del 2025 ha rappresentato il momento più difficile del suo percorso. Musconi non nasconde che quel periodo lo abbia profondamente sorpreso.

“Se mi chiedi cosa mi abbia stupito di più in questi due anni, ti rispondo che sono state le difficoltà dell'anno scorso. Dopo tre test ero convinto che fosse un fenomeno. A un certo punto mi chiedevo: cosa sta succedendo? Come è possibile che non riesca a esprimere quello che abbiamo visto?”.

La risposta, almeno in parte, arrivò confrontandosi con alcuni ingegneri abituati a lavorare con giovani piloti. “Mi fecero notare una cosa che avevamo sottovalutato. Lavorare con un rookie è diverso dal lavorare con un pilota esperto. E mi resi conto che molti degli ingegneri che seguivano Kimi non avevano mai lavorato con un debuttante”.

Una riflessione che sposta parte dell'attenzione dal pilota alla struttura che doveva accompagnarlo. Antonelli aveva bisogno di imparare, ma anche la Mercedes doveva adattare il proprio metodo di lavoro. Lord conferma quanto fosse difficile affrontare quella situazione. “Soltanto alcuni piloti possono sopportare la pressione di entrare direttamente in una squadra di vertice. Kimi sentiva la responsabilità nei confronti di tutti, anche per la lotta nel campionato Costruttori. Era un peso enorme”.

Rosa Herrero ricorda soprattutto Spa. Dopo una sessione particolarmente difficile, avrebbe dovuto accompagnarlo davanti alle televisioni per le interviste di rito. Capì però che Kimi non era pronto. Lo riportò dagli ingegneri, lasciandogli il tempo di parlare con la squadra e ritrovare un po' di serenità. “Sapevo che aveva bisogno di tempo. Gli ripetevo che doveva credere in sé stesso. Quando hai diciannove anni è difficile sopportare il peso di un mondo intero che ti giudica. E oggi tutto viene amplificato dai social media”.

Anche Bonnington ricorda quel periodo. La Mercedes aveva introdotto modifiche alla sospensione posteriore che non avevano aiutato Antonelli, ma il giudizio esterno ricadeva inevitabilmente sul pilota. Dopo Monza, ‘Bono’ sentì la necessità di affrontare con lui una conversazione franca. C'erano cose che non funzionavano e bisognava migliorare.

Fu l'inizio di una ricostruzione. Lord individua proprio nell'incontro successivo a Monza e nel weekend di Baku il momento in cui Kimi cominciò a trovare la propria strada. La squadra non aveva smesso di credere in lui. E Antonelli stava imparando a reagire.

La maturità acquisita emerse nel 2026, soprattutto quando la serie di successi si interruppe. “Mi ha impressionato il modo in cui ha gestito la delusione – racconta Lord – sul momento era arrabbiato, emotivamente coinvolto, ma poco dopo aveva già voltato pagina ed era concentrato sulla gara successiva”.

A Singapore, dopo un venerdì difficile, ha continuato a lavorare fino a ritrovare una prestazione di altissimo livello. Ad Austin ha fatto ancora meglio. Lord ricorda la calma mostrata durante la qualifica texana. “Sapeva che stava mettendo insieme i pezzi del puzzle. E quando è arrivato il giro decisivo, li ha messi tutti al posto giusto”.

Una maturità che sorprende anche Bonnington. “Il modo in cui legge una gara, coglie i piccoli dettagli, descrive il comportamento della macchina durante i debriefing... Sono tutte cose che ti aspetteresti da un pilota con dieci anni di esperienza. E molte non puoi insegnarle. Gli vengono naturali”.

Il campione che pensa di essere soltanto all'inizio

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Mason / Getty Images

C'è una conversazione che Sergi Ávila ricorda con particolare orgoglio. Dopo il Gran Premio d'Ungheria, quando Antonelli aveva già dimostrato di poter competere con i migliori piloti del mondo, Kimi gli confidò di sentirsi ancora lontano dal proprio potenziale.

Non era una valutazione tecnica. Era la consapevolezza di dover ancora imparare, soprattutto nei confronti diretti con avversari esperti e nelle situazioni di gara che non aveva mai affrontato. “Mi disse che aveva ancora bisogno di esporsi a tanti scenari diversi, di fare esperienza. Per me sentirlo parlare così è stato bellissimo”.

Dal passaggio dai kart alle monoposto, Antonelli non ha mai disputato due stagioni nella stessa categoria prima di arrivare in Formula 1. Ha dovuto imparare continuamente qualcosa di nuovo. Anche il 2026, con il cambiamento regolamentare, ha rappresentato una nuova sfida.

Oggi è campione del mondo. Ha raggiunto il traguardo che inseguiva da bambino, ma chi gli sta accanto racconta un ragazzo che non sembra considerare concluso nulla.

Rosa continuerà a lasciargli cinque minuti in più nell'agenda. Zugel dovrà probabilmente difendere ancora qualche dolce dalle incursioni del suo ospite più famoso. Bono cercherà di conservare quel rapporto diretto e spontaneo che ha costruito con il suo pilota. E Sergi, forse, non proverà più a convincerlo a restare a casa nei weekend liberi.

Sono piccoli dettagli, lontani dai cronometri e dalle classifiche, ma raccontano qualcosa di importante. Antonelli è diventato campione del mondo senza perdere la curiosità, la leggerezza e il bisogno di rapporti autentici che appartengono alla sua età.

Bradley Lord, che lo conosce da quando era un bambino incapace di vedere oltre il tavolo del garage, oggi osserva con orgoglio il pilota che è diventato. “Fuori dalla macchina è fantastico. Ma quando sale su una monoposto è un mostro. Un mostro buono, ma un mostro".

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