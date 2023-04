F1 | Elkann spinge la Ferrari: "Puntiamo sempre al titolo"

Carica lettore audio

John Elkann, presidente della Ferrari, non parla spesso delle situazioni che coinvolgono il Cavallino Rampante negli sport in cui è impegnato, ma nel corso dell'assemblea degli azionisti non si è tirato indietro.

In realtà, pur parlando del momento che attraversa la Ferrari in Formula 1, lo ha fatto con poche parole, ma molto precise. Il 2022 ha visto una Ferrari molto più forte rispetto al biennio precedente, anche per via dell'accordo privato tra la Scuderia e la FIA.

La mancata conquista dei titoli iridati lo scorso anno, la conseguente rivoluzione ai vertici del team e il terribile avvio di stagione 2023 hanno sollevato ulteriori dubbi su una squadra che non vince il titolo Costruttori dal 2008 e quello Piloti dal 2007.

Elkann, però, continua a credere nella bontà del lavoro che la Ferrari sta compiendo, affermando che l'obiettivo della squadra ora diretta da Frédéric Vasseur sia ancora lottare per vincere i titoli di Formula 1.

"In Formula 1 l'ultimo campionato del mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è - e lo sarà sempre - quello di vincere il campionato e Fred [Vasseur] e tutta la squadra della Scuderia sono concentrati al massimo sul raggiungimento di questo obiettivo".

John Elkann, Presidente della Fiat Chrysler Automobiles Photo by: Franco Nugnes

Nelle parole di Elkann ha trovato spazio anche la nuova avventura che Ferrari ha deciso di intraprendere, quella nel WEC con la Hypercar 499P, senza però dimenticare l'arrivo della 296 GT3.

"Nel 2022 abbiamo concluso la stagione del World Endurance Championship vincendo entrambi i titoli piloti e costruttori e abbiamo presentato la 296 GT3, la V6 che sostituirà l'uscente 488 GT3, una vettura che ha ottenuto oltre 500 vittorie e che entra nella storia come la Ferrari da corsa di maggior successo fino ad oggi".

"A ottobre abbiamo presentato la 499 P, la nostra Le Mans Hypercar. Lo scorso marzo, alla 1000 miglia di Sebring, ha segnato il ritorno della Ferrari - dopo 50 anni - nella classe regina del FIA World Endurance Championship. Tutti noi attendiamo con impazienza il nostro ritorno a Le Mans il prossimo giugno", ha concluso il presidente della Ferrari.