F1 | Elkann: "Grazie Lewis per la prima, grande vittoria con Ferrari. Un risultato importante per i tifosi"

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Il presidente del Cavallino ha voluto riconoscere al sette volte campione del mondo il valore dell'impresa a Barcellona. John non ha dimenticato nemmeno la squadra del WEC battuta a Le Mans con onore nonostante regole contrarie.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Il presidente della Ferrari John Elkann

Il presidente della Ferrari John Elkann

Foto di: Kym Illman (Getty Images)

La Scuderia rompe il digiuno a Barcellona, pista molto tecnica che di solito premia la monoposto migliore, la più completa. La Ferrari ha portato in Catalunya un importante pacchetto aerodinamico e la rossa guidata da Lewis Hamilton ha conquistato una storica vittoria. È la prima affermazione in rosso del sette volte campione del mondo che arriva trenta anni dopo la prima di Michael Schumacher con la squadra di Maranello. 

Se la Ferrari rompe il digiuno con la vittoria, il presidente del Cavallino John Elkann rompe il silenzio:
"Bravo Lewis per la tua prima, grande vittoria con Ferrari: un momento emozionante e un risultato molto importante, che appartiene a tutta la squadra e a tutti i nostri tifosi. Voglio ringraziare tutti per la determinazione, il sacrificio e il lavoro collettivo che ogni giorno vengono portati avanti con passione e spirito Ferrari in pista e a Maranello”. 

Il numero uno del Cavallino, dopo aver sottolineato l’affermazione che arriva 595 giorni dopo il successo di Carlos Sainz nel GP del Messico 2024, ha avuto parole di conforto anche per la squadra del Mondiale Endurance sconfitta nella Sarthe con una 499P fin troppo penalizzata da un BoP che non l’ha mai resa protagonista dopo tre domini di fila... 
“Un grazie anche al team Ferrari, che ha affrontato una 24 Ore di Le Mans durissima con orgoglio, unità e grande professionalità, lottando fino alla fine. Forza Ferrari".

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