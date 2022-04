F1 | Elkann: "Ferrari, ottimo avvio. Ma siamo solo all'inizio"

Carica lettore audio

L’ottimo avvio di stagione della Ferrari ha raccolto consensi unanimi, anche da parte degli stessi avversari della Scuderia, che hanno riconosciuto il gran lavoro svolto a Maranello. A mancare, finora, era stata la voce ufficiale dei vertici aziendali, ovvero l’Amministratore Delegato Benedetto Vigna ed il Presidente John Elkann. Un silenzio che è stato interpretato in vari modi, compreso quello di non voler rubare la scena a chi ha materialmente lavorato per il ritorno al vertice della Scuderia.

Alla prima occasione ufficiale, l’Assemblea degli azionisti, Elkann ha colmato il vuoto, facendo il punto sul 2021 della Ferrari ed ovviamente sottolineando il lavoro fatto al Reparto Corse che ha consentito l’atteso ritorno al vertice della Formula 1. “Due anni fa dichiarammo che avremmo dovuto lavorare sodo per tornare ad essere competitivi – ha sottolineato il Presidente – e dopo due stagioni difficili il Campionato 2022 è iniziato in modo emozionante. Come tutti i nostri tifosi nel mondo, sono felice di essere tornato a competere al più alto livello”.

Il vincitore della gara Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

“Detto questo, sappiamo che la stagione è appena iniziata e che in Formula 1 si è sempre circondati da concorrenti agguerriti. Dobbiamo lavorare instancabilmente come squadra per ottimizzare ogni aspetto della nostra performance. Questo è lo spirito e l'approccio che non vedo l'ora di vedere a Imola e nel corso della stagione”, ha proseguito Elkann, passando anche ai programmi Gran Turismo: “Il 2021 è stata per la Ferrari la migliore stagione di sempre nelle gare GT, con la vittoria dei titoli mondiali Piloti e Costruttori nel FIA World Endurance Championship e con la vittoria alla 24 Ore di Le Mans".

"L'anno scorso abbiamo ulteriormente dimostrato il nostro impegno per le gare di durata, annunciando l'atteso ritorno nel 2023 nella classe regina del FIA World Endurance Championship con il nostro programma Le Mans Hypercar. Anche nel mondo digitale abbiamo attirato un nuovo pubblico di appassionati con la Ferrari Esports Series, creando nuovi legami con una nuova generazione di giovani fan in tutta Europa”.

La nuova Ferrari 296 GT3 a Fiorano Photo by: Ferrari

Elkann ha poi evidenziato i progressi nella produzione di serie sulla strada dell’elettrificazione: “In termini di prodotti, l'anno scorso abbiamo lanciato quattro nuovi modelli, tra cui la 296 GTB, un nuovo modello PHEV (ibrido plug-in) dotato di un nuovo motore V6 accoppiato a un motore elettrico. Un'auto che ha ricevuto unanimi elogi dai giornalisti di tutto il mondo in seguito all'International Media Test Drive che si è tenuto a inizio anno. La 296 GTB, il terzo modello ibrido della nostra gamma dopo la SF90 Stradale e la SF90 Spider, segna un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di elettrificazione".

"Quest'anno celebriamo il nostro 75° anniversario, una vera pietra miliare nella storia della nostra azienda, e vorrei dedicare un momento per ringraziare le donne e gli uomini che lavorano per la Ferrari. La loro passione, lo spirito di competizione e il desiderio incessante di innovare hanno sempre guidato la nostra costante ricerca di prestazioni su strada, su pista e oltre. Così è ora e così sarà nei prossimi decenni”.