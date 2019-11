Elkann arrabbiato con Vettel e Leclerc: "Conta la Ferrari!"

Un intervento a… scoppio ritardato. Ma meglio tardi che mai, visto che il presidente della Ferrari ha avuto parole dure nei confronti di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, dopo l'incidente nel GP del Brasile che ha privato la Scuderia di due Rosse al traguardo per il famigerato contatto fra di loro.

John Elkann prima dell’incontro con gli analisti all’Investor Day per i dieci anni della Exor, la holding che raccoglie le partecipazioni della famiglia Agnelli, ha ammesso che “…quello che è successo domenica, non solo mi ha fatto arrabbiare. Quanto è accaduto in Brasile ci ha fatto capire quanto sia importante Ferrari e non deve succedere che i piloti, per quanto bravi siano, si dimentichino che sono sempre piloti Ferrari”.

Insomma il Presidente del Cavallino ha battuto un duro colpo dopo il silenzio dei giorni scorsi…

“Quello che conta è il gioco di squadra e che vinca Ferrari, su questo aspetto Binotto è stato sempre molto chiaro. E’ una stagione positiva per la Ferrari se si guarda al numero delle pole, che non era così alto dal 1970, purtroppo poi non siamo riusciti a convertire le pole in vittorie“.