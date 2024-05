F1 | Ecco perché Lambiase non ha fatto da ingegnere a Verstappen nella FP1 di Imola

La Red Bull ha aperto le prime prove libere sul circuito di Imola con Tom Hart come voce in radio per Max Verstappen invece del "solito" Gianpiero Lambiase, che è anche il responsabile degli ingegneri di pista della Red Bull.

Il team ha spiegato a Motorsport.com che questa situazione una tantum è stata messa in atto per fornire ad Hart un'ulteriore esperienza come ingegnere di pista - come ha fatto anche durante le seconda sessione del Gran Premio di Abu Dhabi del 2023 - ma anche per fargli comprendere meglio il ruolo di Lambiase e migliorare il loro rapporto di lavoro.

Gli sforzi di Hart durante la FP1 hanno avuto un'eco maggiore di quella che avrebbe potuto avere a causa di una serie di errori di Verstappen nelle fasi finali della prima sessione da 60 minuti che è andata in scena sulle rive del Santerno.

Il primo tentativo dell'olandese di scalzare il ferrarista Charles Leclerc dalla vetta della classifica dei tempi si sarebbe concluso positivamente se non fosse stato per un settore centrale lento.

Verstappen è poi intervenuto via radio per segnalare che la sua Red Bull aggiornata era "un disastro - non ho grip lì", riferendosi al tratto delle Acque Minerali, dove è poi uscito nella ghiaia della via di fuga durante gli ultimi minuti della FP1, mentre era al terzo tentativo con le soft.

Nel suo secondo tentativo con le soft, Verstappen ha perso il posteriore della sua RB20 in frenata in prossimità della Variante Alta e, pur avendo recuperato rapidamente l'errore, ha dovuto tagliare sull'erba.

"Non posso frenare più tardi perché la macchina tocca con il fondo, e poi all'ingresso della curva non ho più l'anteriore", ha detto Verstappen a proposito delle sue difficoltà iniziali nel complesso delle Acque Minerali.

Quando Hart ha detto a Verstappen che le sue difficoltà nel secondo settore includevano il fatto di essere "un po' debole" alla Tosa e alla Piratella, il campione del mondo ha risposto: "Sì, ma cosa vuol dire debole? Cosa sta succedendo lì?".

Nonostante queste difficoltà, Verstappen ha chiuso la prima sessione al quinto posto, alle spalle della RB20 gemella di Sergio Perez, che è stato anche multato di 1.000 euro per aver superato il limite di velocità in pitlane nelle prime fasi del turno.