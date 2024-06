F1 | Ecco perché il nuovo fondo Mercedes non compare nei documenti FIA

I documenti ufficiali della FIA che descrivono gli aggiornamenti delle monoposto di Formula 1 per il Gran Premio di Spagna hanno suscitato un certo interesse venerdì, quando è stato evidenziato che la Mercedes non ha apportato alcuna modifica alla sua vettura.

Con l'avvio della prossima fase europea della stagione nell'ambito di una serie di cinque gare in sei settimane, ci si aspettava che la Mercedes si presentasse in prima linea a Barcellona in termini di modifiche.

Dopo il Gran Premio del Canada, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, aveva parlato apertamente di nuovi componenti per questa gara.

"Sembra che stiamo aumentando le prestazioni ogni fine settimana e abbiamo anche nuove cose in arrivo, nuove parti che dovrebbero aiutarci a Barcellona", ha detto. "Quindi, spero vivamente che potremo continuare questa traiettoria positiva".

Come successivamente rivelato da Motorsport.com, l'elemento principale di questo pacchetto di aggiornamento per la Spagna è stato un nuovo fondo, che è uno degli elementi più critici per le prestazioni delle attuali vetture di F1.

Normalmente, l'arrivo di nuovi componenti viene comunicato formalmente ai team rivali ed ai media il venerdì mattina, quando la FIA pubblica ciò che è ufficialmente noto come "Car Presentation Submissions".

Questo documento illustra in dettaglio tutti i nuovi componenti che le squadre utilizzano, oltre a spiegare l'obiettivo di questi aggiornamenti.

Mercedes W15 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Ciò rientra nei requisiti dell'articolo 19.1 c) del Regolamento sportivo della F1 che recita: "Ogni concorrente deve fornire al delegato media un documento riassuntivo che elenchi il nome ed una breve descrizione di tutti i principali componenti e gruppi aerodinamici e di carrozzeria che non sono stati utilizzati in una precedente gara o nel TCC (test delle vetture attuali) e che si intende utilizzare nella gara".

Quindi, l'assenza del nuovo fondo nella documentazione presentata dalla Mercedes per la Spagna lasciava pensare che il costruttore tedesco avesse avuto un intoppo e avesse ritardato l'introduzione del nuovo componente.

Ma non è così: il team sta procedendo con il nuovo fondo.

Come è possibile, quindi, che la Mercedes abbia introdotto il nuovo fondo senza doverlo notificare alla FIA? La risposta sta nelle specifiche di ciò che Mercedes ha cambiato con il fondo e di ciò che le regole richiedono.

I requisiti dell'articolo 19.1 si riferiscono interamente ai nuovi componenti "aerodinamici e di carrozzeria", quindi in pratica a tutto ciò che ha cambiato forma o è stato modificato in modo nuovo.

Il nuovo fondo introdotto dalla Mercedes, in realtà, non cambia il profilo, ma solo il peso, in quanto è semplicemente una versione più leggera di quello utilizzato finora.

Quindi, dal punto di vista aerodinamico e delle regole, è ufficialmente identico. Per questo motivo non è stato necessario informare la FIA.

Dal punto di vista della Mercedes, tuttavia, un risparmio di peso in un'area così bassa della vettura dovrebbe portare a un aumento delle prestazioni, soprattutto su un tracciato critico dal punto di vista aerodinamico come Barcellona.