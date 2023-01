F1 | Ecco perché i due Mondiali non hanno cambiato Max Verstappen

Carica lettore audio

In occasione del Gran Premio di Turchia del 2021, il pilota della Red Bull ha dichiarato che, che sia vincendo che perdendo la sua epica battaglia con Hamilton e la Mercedes, sarebbe stato soddisfatto della sua stagione.

A più di un anno di distanza, quando ci sono prove che suggeriscono che il trionfo del 2021 abbia modificato l'approccio di Verstappen nei duelli con Charles Leclerc della Ferrari e con George Russell , ma che sia rimasto invariato il suo atteggiamento combattivo nei confronti del sette volte campione del mondo, Motorsport.com ha ricordato all'olandese i suoi precedenti commenti.

Nell'ambito di una nostra intervista esclusiva, gli è stato domandato se pensasse che la conquista del titolo 2021 lo avesse cambiato in qualche modo, considerato che nel 2022 ha ottenuto risultati ancora migliori (il record di vittorie in una stagione, 15), Verstappen ha risposto: "Non credo. Anche queste macchine sono molto diverse".

"C'è voluto un po' di tempo per abituarsi, anche perché all'inizio la nostra vettura era molto pesante e questo non aiutava il bilanciamento della macchina in generale".

"Ma, a parte questo, no. Mi sto godendo il momento. Mi stavo godendo il momento anche l'anno scorso, ma quella pressione o quella necessità - quella fame di provare a vincere un titolo ogni volta che ne avevi l'opportunità - non c'è più".

"Ho già detto che dopo il primo, qualsiasi cosa venga dopo è solo un bonus e onestamente la vedo così".

"Non cambia la mia vita. So chi sono i miei amici e passo del tempo con loro e con la mia famiglia. Non è cambiato nulla nella mia vita rispetto all'anno scorso".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen ha detto che il risultato ottenuto nel 2021 è stato "quello che tutti vogliono ottenere in questo sport, giusto?". Ma ha aggiunto anche: "Sicuramente è sempre meglio vincere che non vincere".

Quando ha preso in considerazione il suo desiderio di vincere ancora molti titoli in F1, Verstappen ha proseguito: "Sì, ma per questo serve anche la macchina".

E ha aggiunto: "Certo, ora ne ho vinti due, ma se non avrò mai l'opportunità di vincere di nuovo a causa del mezzo a mia disposizione, allora mi andrà bene".

"Certo, mi piacerebbe vincere, ma per farlo bisogna avere anche un po' di fortuna".