F1 | Ecco le nuove Safety e Medical Car della Mercedes

Quest'anno la Mercedes-AMG GT Black Series sarà la safety car ufficiale per metà delle gare, dato che i compiti saranno condivisi come sempre con la Aston Martin.

La Black Series sostituisce la Mercedes-AMG GT R dello scorso anno, mentre la precedente C 63 S Estate, che era stata utilizzata dal 2015, prende il posto come auto medica dalla GT 63 S 4MATIC+. Secondo quanto afferma la Casa tedesca, queste sono le edizioni più potenti dei mezzi.

Un cambiamento evidente sulla nuova safety car è la rimozione della barra luminosa che prima si trovava sul tetto. Questa è stata sostituita da un nuovo sistema di segnalazione che è incorporato nel parabrezza, oltre ad essere presente sullo spoiler posteriore.

Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Safety Car Photo by: Daimler AG

Anche la targa posteriore si illuminerà nei colori di segnalazione ai piloti durante le gare, mentre le luci sui finestrini laterali aiuteranno gli spettatori in tribuna a vedere quando la safety car sta per entrare ai box.

All'interno dell'abitacolo, il pilota della safety car Bernd Maylander sarà supportato dal co-pilota Richard Darker, che ha accesso a due monitor con tutte le informazioni di gara e le riprese TV per tenere traccia dei piloti mentre è in pista.

"Dal 1996 - cioè ogni singolo anno per più di un quarto di secolo - Mercedes-AMG fornisce i mezzi di cui la Formula 1 ha bisogno nelle emergenze", ha detto Christoph Sagemüller, Capo del Motorsport di Mercedes-AMG.

"Nel loro ruolo di Safety Car ufficiali, le nostre macchine ad alte prestazioni hanno condotto in modo sicuro i piloti di Formula 1 lungo la pista quando sono state chiamate in causa per maltempo o in caso di incidente. Quando è necessario, la nostra Medical Car è presente sul posto per intervenire il più rapidamente possibile".

"Per garantire questo, abbiamo alzato ulteriormente la posta in gioco per la stagione 2022 con i nostri modelli più potenti fino ad oggi, la AMG GT Black Series e la AMG GT 63 S. Inoltre, le loro prestazioni in pista mostrano il loro DNA sportivo senza filtri più di tutti i loro predecessori".

Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Safety Car, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Medical Car Photo by: Daimler AG

La safety car e la medical car manterranno entrambe la livrea rossa adottata da Mercedes l'anno scorso, e saranno sponsorizzate da Crowdstrike.

Nei fine settimana in cui Mercedes non fornisce i mezzi da pista, l'Aston Martin Vantage e il SUV Aston Martin DBX serviranno rispettivamente come Safety Car e Medical Car.