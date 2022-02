F1 | Williams presenta la livrea 2022 e non la FW44

Carica lettore audio

Giornata molto intensa per la Formula 1. Dopo l'inatteso debutto in pista dell'Alfa Romeo C42, avvenuto a Fiorano questa mattina con Valtteri Bottas al volante, nel primo pomeriggio è stato il momento della Williams.

La nuova monoposto, chiamata FW44 motorizzata Mercedes, non è stata svelata. Alle ore 14:00 italiane i due piloti ufficiali del team hanno rivelato invece la livrea: si tratta del confermato Nicholas Latifi e il neo-arrivato Alexander Albon, il quale prende il posto di George Russell, passato in Mercedes accanto a Lewis Hamilton.

La FW44, che a questo punto vedremo realmente ai test pre-stagionali di Barcellona e Sakhir, avrà un compito molto importante: quello di riportare il team a lottare per posizioni più nobili rispetto alle ultime stagioni. Con l'arrivo di Dorliton Capital, nuovi proprietari del team, la Williams è tornata a pensare in grande.

La FW44 avrà dunque una livrea quasi completamente blu, con piccoli tocchi di rosso per richiamare la Union Jack, la bandiera britannica. Ma a dominare, appunto, è il blu. Spicca poi la pulizia della carrozzeria: pochi gli sponsor che appaiono sulla distesa di blu che ha vestito la showcar. Ricordiamo però che trova posto il nuovo sponsor Duracell.

Per quanto riguarda i piloti, Nicholas Latifi si troverà ad affrontare la terza stagione in Formula 1 della carriera, così come la terza con il team Williams. La passata stagione il pilota canadese ha ottenuto 7 punti, chiudendo la stagione al 17esimo posto assoluto nel Mondiale Piloti. La stagione precedente, quella d'esordio, Latifi non era riuscito a cogliere alcun punto. Il miglior risultato in carriera di Nicholas è stato il settimo posto ottenuto in Ungheria.

Alexander Albon, invece, torna in Formula 1 dopo una stagione passata nel DTM con il team AF Corse e una Ferrari 488 GT3 Red Bull. Il thailandese, dopo essere stato sostituito dalla Red Bull al termine della stagione 2020 con Sergio Perez, vuole il riscatto e dimostrare di essere un pilota che merita il massimo campionato a ruote scoperte del motorsport.

"Abbiamo fatto buoni passi avanti l'anno scorso. Il podio e punti ci hanno dato un extra boost per questa stagione e noi speriamo di fare meglio quest'anno".

"Il regolamento è davvero nuovo. Aerodinamica e altri aspetti sono davvero diversi rispetto all'anno scorso. Ma un conto sono i numeri su carta, e un conto è la pista. Vedremo dove saremo quando scenderemo finalmente in pista", ha dichiarato Jost Capito, team principal di Williams Racing.

"Latifi è con noi da tre anni e si è meritato di essere qui. Ha fatto ottime prestazioni soprattutto alla fine del 2021 ed era molto vicino a Russell. Speriamo di vederlo fare meglio. Alexander ha avuto esperienze importanti negli anni passati e penso che possa darci una grande mano per tornare dove vogliamo stare".

"Sono molto felice di essere qui ancora una volta", ha detto Nicholas Latifi. "Ora abbiamo nuove macchine, nuovo regolamento. Tutti dovremo spingere dalla stessa parte per cercare di sviluppare al meglio la monoposto. Perché sarà tutto molto nuovo e sarà necessario l'apporto di tutti".

"Bello essere tornato. Spero di poter utilizzare l'esperienza fatta nel 2021 per aiutare il team e come diceva Latifi dovremo spingere tutti dalla stessa parte per ottenere gli obiettivi che ci siamo dati", ha invece dichiarato Alexander Albon.

