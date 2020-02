F1: ecco la prima foto della McLaren MCL35 di Sainz e Norris

Un altro passo avanti. Questo è il motto del team McLaren di Formula 1, che oggi ha presentato nella propria sede di Paragon, a Woking, la nuova monoposto con cui prenderà parte al Mondiale 2020 del Circus iridato.

La MCL35 è stata svelata alle 14:30 italiane nel medesimo auditorium in cui erano state svelate le monoposto degli ultimi anni. A togliere i veli dalla neonata britannica sono stati i piloti titolari, Carlos Sainz Jr. e Lando Norris.

A prima vista la nuova monoposto della McLaren è una lettera aperta d'intenti. Dopo aver fatto un enorme miglioramento ne 2019 chiudendo il Mondiale al quarto posto nel Costruttori con 145 punti contro i 91 della Renault.

Ora però la squadra diretta da Andreas Seidl ha un obiettivo ancora più importante e difficile: continuare a scalare la classifica e avvicinarsi in maniera consistente ai tre top team per poi puntare a tornare nella elite vera e propria della Formula 1 dal 2021, quando avverrà il tanto atteso cambio di regolamento tecnico che ridisegnerà le monoposto e costringerà i team nel corso di questa stagione a ingenti sforzi economici e di personale per sviluppare le monoposto 2020 e preparare le monoposto del prossimo anno.

La MCL35 appare subito molto interessante nella parte anteriore, nella zona del muso e delle sospensioni. La livrea continua a mantenere la classica colorazione papaya che da sempre rappresenta il colore della squadra fondata da Bruce McLaren. Aumenta però la presenza del colore blu, che trova posto sulle pance e sull'airscope.

Per Carlos Sainz Jr. il 2020 sarà un'altra stagione importante, perché dopo aver chiuso al sesto posto nel Mondiale Piloti 2020, cercherà di replicare la posizione e, se possibile, collezionare ancora più punti. Lando Norris, invece, sarà alla sua seconda stagione in Formula 1 dopo la prima che si è rivelata molto promettente.

"La macchina mi piace tanto, sembra molto bella, è più snella e sembra un passo avanti deciso rispetto a quella dello scorso anno. Abbiamo un pacchetto migliore, una macchina migliore. Le mie sensazioni sono sempre più buone, possiamo fare bene quest'anno", ha dichiarato Sainz. Della stessa opinione Lando Norris: "Assomiglia molto di più alla 'mia baby'. Sono molto contento di essere con McLaren nel mio secondo anno in F1, mi sono preparato meglio e sono molto più rilassato rispetto all'anno scorso".

Anche le tute dei piloti sono differenti dall'anno scorso. Il colore blu occupa quasi per intero la superficie del vestiario dei piloti, con alcune piccole ma significative strisce di arancio papaya presenti sulla gamba sinistra.

Zak Brown, amministratore delegato di McLaren, ha dichiarato: "E' bellissimo essere qui per presentare la nuova vettura con voi, i nostri sponsor e tutte le persone della McLaren. Andreas Seidl ha fatto un grande lavoro, perché siamo riusciti a migliorare molto nel 2019. Grazie anche ai nostri partner e ai nostri sponsor, che continuano a credere in noi. Stiamo lavorando sodo per migliorare e continua a essere il nostro obiettivo".

Il team principal Andreas Seidl ha aggiunto: "Sono orgoglioso di far parte della McLaren. E' la mia prima presentazione e per me è molto importante perché ho visto quanto lavoro abbiamo fatto negli ultimi mesi per preparare questa monoposto. Vorrei ringraziare tutto il personale del team che ha lavorato alla MCL35 perché stiamo spingendo forte per migliorare ulteriormente dopo quanto fatto nel 2019. Per noi l'anno scorso è stato ottimo, ma sappiamo bene che tutti miglioreranno e il nostro obiettivo è lo stesso".