F1 | Ecco la line-up dei test collettivi in Bahrain

Carica lettore audio

Dopo aver assistito alle presentazioni ufficiali di tutte le squadre, domani la Formula 1 2023 entra finalmente nel vivo, con la prima delle tre giornate dei test collettivi in Bahrain che anticipano l'inizio della stagione, fissato per il 5 marzo sempre sul tracciato di Sakhir.

Gli occhi saranno puntati soprattutto sui campioni in carica della Red Bull, che non hanno ancora mostrato le forme della nuova RB19. Durante la presentazione di New York, infatti, è stata mostrata solo la nuova livrea applicata sulla RB18. Poi la squadra di Milton Keynes ha completato uno shakedown a Silverstone, ma anche questo è stato blindatissimo.

Il primo a calarsi nell'abitacolo della RB19 sarà Max Verstappen, che avrà a disposizione l'intera prima giornata, poi nella seconda invece si alternerà con Sergio Perez, che concluderà il programma girando tutto il giorno sabato. Passando alla Ferrari, per il momento è stata ufficializzata solamente la line-up della prima giornata, che vedrà Carlos Sainz nell'abitacolo della SF-23 in mattinata e poi Charles Leclerc dopo la pausa pranzo.

La stessa cosa è stata fatta anche dall'Aston Martin, che ha avuto anche la necessità di correre ai ripari per sostituire Lance Stroll, che si è infortunato mentre si allenava in bicicletta e non potrà essere della partita. Al suo posto ci sarà la riserva Felipe Drugovich, che sarà il primo a scendere in pista giovedì, cedendo la AMR23 a Fernando Alonso nel pomeriggio. Resta da capire invece il programma di venerdì e di sabato per la squadra di Silverstone.

Per quanto riguarda gli altri, sono due le squadre che effettueranno un programma simile a quello della Red Bull e si tratta di Alfa Romeo e Williams. La compagine di Hinwil inizierà alternando Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, poi gli metterà a disposizione una giornata intera ciascuno. Stessa idea dei rivali di Grove, che partiranno con entrambi i piloti in pista nella giornata inaugurale, poi toccherà al rookie Logan Sargeant venerdì e ad Alex Albon sabato.

Tutti gli altri team invece alterneranno entrambi i piloti in tutte e tre le giornate e, guardando in particolare in casa Mercedes, nella prima giornata bisognerà attendere il pomeriggio per vedere Lewis Hamilton al volante della W14, perché ad aprire le danze sarà il suo compagno di box George Russell, come già accaduto tra le altre cose in occasione dello shakedown di Silverstone.

F1 | Il programma completo dei test in Bahrain

Team Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Red Bull Racing Verstappen Perez/Verstappen Perez Ferrari Sainz/Leclerc TBC TBC Mercedes Russell/Hamilton Hamilton/Russell Russell/Hamilton Alpine Gasly/Ocon Ocon/Gasly Gasly/Ocon McLaren Piastri/Norris Norris/Piastri Piastri/Norris Alfa Romeo Zhou/Bottas Zhou Bottas Aston Martin Drugovich/Alonso TBC TBC AlphaTauri Tsunoda/De Vries Tsunoda/De Vries De Vries/Tsunoda Haas F1 Hulkenberg/Magnussen Magnussen/Hulkenberg Hulkenberg/Magnussen Williams Albon/Sargeant Sargeant Albon