F1 | Ecco il layout di Las Vegas in un video a 360° C'è grande curiosità per la terza gara in territorio statunitense che si terrà il prossimo anno sul circuito di Las Vegas. Scopriamo in questo video a 360° come sarà la pista.

Carica lettore audio La scorsa settimana la Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio di Las Vegas tornerà il calendario il prossimo anno. L’appuntamento si terrà nel mese di novembre e così facendo saranno ben tre le gare che si terranno negli Stati Uniti nel 2023 considerando sia il Gran Premio di Miami che quello di Austin. In questo video a 360 gradi è possibile scoprire in anteprima come sarà il layout del tracciato di Las Vegas salendo a bordo per un giro completo della pista. Il tracciato stradale, dalla lunghezza di poco più di 6 chilometri, sarà caratterizzato da 14 curve ed un lungo rettilineo che vedrà i piloti toccare velocità di circa 340 Km/h. La durata complessiva della gara sarà di 50 giri. Sia la F1 che gli organizzatori del GP lavoreranno insieme ai casinò ed ai resort di Las Vegas per promuovere la gara. Una parte del tracciato sfrutterà l’iconica strip di Las Vegas per incorporare il rettilineo principale lungo quasi 2 chilometri. condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente F1 | Nuovo coprifuoco: più riposo e tempi ristretti per lavorare condivisioni