F1: ecco il calendario 2022 con 23 gare e la conferma di Imola

Adesso è ufficiale, la prossima stagione di Formula 1 avrà 23 gare in programma. Al termine del Consiglio Mondiale di oggi è stato infatti rilasciato il calendario 2022 che impegnerà team, piloti ed addetti ai lavori dal 20 marzo al 20 novembre.

Si partirà dal Bahrain per poi spostarsi la settimana successiva sul tracciato di Jeddah che debutterà per la prima volta in Formula 1 questo dicembre, poi il circus iridato prenderà 7 giorni di pausa per volare in Australia e disputare (COVID permettendo) il GP di Melbourne.

La novità che salta all’occhio è l’ingresso ufficiale di Imola al posto della Cina. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna, confermato fino al 2025, si terrà il 24 di aprile, poi la carovana della Formula 1 si trasferirà negli Stati Uniti per correre sull’inedito tracciato di Miami l’otto di maggio.

Il mese di maggio sarà particolarmente inteso per team e piloti perché tra il 22 ed il 29 sono previsti i GP di Barcellona e di Monaco.

Due, invece, le gare in programma a giugno. Si inizia il 12 con il GP dell’Azerbaijan per poi volare in Canada e disputare la settimana successiva il Gran Premio di Montreal, mentre luglio sarà un mese decisamente impegnativo con 2 doppiette.

Giorno 3 si correrà il GP di Silverstone e la settimana successiva il GP d’Austria. Dopo 7 giorni per rifiatare si tornerà in pista il 24 luglio per il GP di Francia e subito dopo si andrà a Budapest per correre il GP di Ungheria il 31 luglio.

L’appuntamento dell’Hungaroring, come da tradizione, sarà anche l’ultimo prima della pausa estiva. I piloti della Formula 1, infatti, torneranno in pista il 28 agosto sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps e nelle due settimane successive si disputeranno gli appuntamenti di Zandvoort e Monza.

Il 25 settembre si torna in pista per il GP di Sochi seguito subito dopo, il 2 ottobre, da quello di Singapore e da quello di Suzuka che si terrà il 9 ottobre.

Altra doppietta in calendario sarà quella americana con il GP di Austin che sarà disputato il 23 ottobre e quello del Messico il 30, mentre il 13 novembre la F1 farà tappa in Brasile per poi trasferirsi ad Abu Dhabi una settimana dopo e chiudere la stagione ad Abu Dhabi il 20 novembre.

Data Gran Premio Circuito 20 Marzo Bahrain Sakhir 27 Marzo Arabia Saudita Jeddah 10 Aprile Australia Melbourne 24 Aprile Emilia Romagna Imola* 8 Maggio Miami Miami** 22 Maggio Spagna Barcelona* 29 Maggio Monaco Monaco 12 Giugno Azerbaijan Baku 19 Giungo Canada Montreal 3 Luglio Regno Unito Silverstone 10 Luglio Austria Spielberg 24 Luglio Francia Le Castellet 31 Luglio Ungheria Budapest 28 Agosto Belgio Spa 4 Settembre Olanda Zandvoort 11 Settembre Italia Monza 25 Settembre Russia Sochi 2 Ottobre Singapore Singapore* 9 Ottobre Giappone Suzuka 23 Ottobre USA Austin* 30 Ottobre Messico Mexico City 13 Novembre Brasile Sao Paulo 20 Novembre Abu Dhabi Abu Dhabi