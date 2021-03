Ecco i nuovi caschi di Leclerc e Sainz, i due ferraristi

La Ferrari ha pubblicato su twitter le immagini dei nuovi caschi di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

I due piloti del Cavallino hanno mantenuto una grafica che esalti la nazionalità di ciascuno (rispettivamente il Principato di Monaco e la Spagna) e, nel rispetto dei marchi degli sponsor della Scuderia collocati in posizioni stabilite contrattualmente, non è rimasto molto spazio per esprimere la loro appartenenza alla squadra di Maranello.

Carlos Sainz ha sistemato in grande lo scudetto Ferrari nella parte posteriore della calotta, mentre Charles Leclerc (come lo spagnolo) ha tre Cavallini nella fascia parasole sulla visiera, ma ha rinunciato alla base rossa per puntare a una prevalenza di colore nero magari in ossequio a Mission Winnow, title sponsor che ha rifatto la sua comparsa sull’abbigliamento dello staff della Scuderia.

Sainz dispone di un casco Schuberth, mentre Leclerc ha scelto il Bell.

Qui sotto potete ammirare i caschi dei due piloti Ferrari. Fateci sapere qual è che vi piace di più...

