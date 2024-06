F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Spagna

La Formula 1 si è presa una settimana di riposo per lasciare spazio alla 24 Ore di Le Mans, nella quale è arrivato il clamoroso bis della Ferrari, con il successo della 499P #50, portata in gara da Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina.

Chissà che questo trionfo non possa essere di buon auspicio anche per le SF-24, che a Barcellona dovranno mettersi alle spalle un Gran Premio del Canada a dir poco deludente. Dopo essere stati eliminati in Q2, infatti, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati entrambi costretti al ritiro. Ed era dal GP dell'Azerbaijan dello scorso anno che non avveniva un doppio KO. Ma a prescindere da questo, le Rosse non sono mai state competitive a Montreal ed è questo che bisogna evitare di ripetere in Spagna.

Anche perché sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve abbiamo avuto la conferma che la Formula 1 sta vivendo un momento marticolarmente interessante: è vero che ha vinto Max Verstappen, ma la Red Bull non è più sola al comando, perché se non fosse stato danneggiato dalla Safety Car, probabilmente sarebbe stato Lando Norris a salire sul gradino più alto del podio, con una McLaren che ora sembra a tutti gli effetti la seconda forza.

E in Canada alla festa si era iscritta anche la Mercedes, che con George Russell ha conquistato la pole position e poi il gradino più basso del podio. Le W15 probabilmente sono state favorite dal meteo, che ha portato ripetutamente la pioggia su Montreal, imponendo un po' a tutti di alzare gli assetti delle monoposto. Anche questa è una cosa che quindi dovrà essere rivalutata in Catalogna, su una pista che solitamente tende ad evidenziare i punti deboli delle vetture.

Di seguito, potete trovare tutto quello che dovete sapere sul Gran Premio di Spagna: il programma completo, gli orari televisivi e quelli dei LIVE di Motorsport.com.

GP di Spagna 2024: gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 21 giugno

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 22 giugno

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 23 giugno

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 22 giugno

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 23 giugno

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 21 giugno

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 22 giugno

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: ore 15:30 - 17:00

Domenica 23 giugno

Gara: ore 14:30

GP di Spagna 2024: i numeri di Barcellona



Primo Gran Premio: 1991

Lunghezza della pista: 4.657 metri

Numero di giri: 66

Distanza di gara: 307.236 km

Giro record: 1'16"330 (Max Verstappen, Red Bull RB19, 2023)