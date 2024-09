F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Singapore

La Formula 1 continua a non conoscere sosta. Dopo il Gran Premio d'Azerbaijan arriva quello di Singapore che si terrà sul tracciato di Marina Bay.

La gara di Singapore non sarà una delle tante previste in stagione. O, quanto meno, non una casuale. Sarà infatti la prima con la McLaren in testa al Mondiale Costruttori e una Red Bull in involuzione che rischia addirittura di subire il doppio sorpasso, con la Ferrari che si è fatta ancora più minacciosa grazie al secondo posto di Charles Leclerc a Baku.

McLaren comanda con 476 punti contro i 456 di Red Bull. 20 punti in favore del team di Woking e l'inerzia che è tutta dalla parte degli uomini di Andrea Stella. La Ferrari è terza a 425, dunque 31 punti indietro rispetto a un secondo posto che sembra sempre più possibile.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Ma non va dimenticato anche quello dedicato ai piloti, perché grazie alla rimonta di Baku Lando Norris si è portato a 59 punti da Max Verstappen. Ancora tanti, troppi, ma la forma della McLaren (e quella della Red Bull) rischiano davvero di riaprire un Mondiale che sembrava già chiuso in primavera. A patto che Norris smetta di commettere la serie di errori che lo sta limitando in questo periodo.

La Ferrari, invece, dopo aver messo al sicuro il terzo posto nel Costruttori, potrà andare alla ricerca della quarta vittoria stagionale. Lo scorso anno Singapore rappresentò l'unica gioia in una stagione tremenda, mentre quest'anno potrebbe essere un altro tassello di un mosaico molto più confortante e benaugurante in vista del 2025.

Da monitorare anche la situazione a centro classifica, perché AlphaTauri vede avvicinarsi a piccoli passi Haas. Grazie al punto ottenuto da Oliver Bearman a Baku, ora il team americano è a soli 5 punti da quello faentino, in piena lotta per il sesto posto dietro le 5 potenze del Mondiale 2024. Williams, con i 10 punti fatti in Azerbaijan è salita all'ottavo posto superando Alpine: 16 punti a 13.

Il team McLaren festeggia la vittoria in gara di Oscar Piastri, McLaren F1 Team Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

GP di Singapore: tutti i palinsesti televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 20 settembre

Prove Libere 1: ore 11:30 - 12:30

Prove Libere 2: ore 15:00 - 16:00

Sabato 21 settembre

Prove Libere 3: ore 11:30 - 12:30

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 22 settembre

Gara: ore 14:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 21 settembre

Qualifiche: ore 17:00

Domenica 22 settembre

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 20 settembre

Prove Libere 1: ore 11:00 - 12:30

Prove Libere 2: ore 14:30 - 16:00

Sabato 21 settembre

Prove Libere 3: ore 11:00 - 12:30

Qualifiche: ore 14:30 - 16:00

Domenica 22 settembre

Gara: ore 13:30

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

GP di Singapore 2024: tutti i numeri di Marina Bay

Primo Gran Premio disputato: 2008

Lunghezza della pista: 4,94 km

Numero di giri previsti: 62

Distanza di gara complessiva: 306,143 km

Zone DRS: 3 (Settore1, 2 e 3)

Giro record: 1'35"867 (Lewis Hamilton, 2023)