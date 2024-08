F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Olanda

Le vacanze sono finite, è ora di tornare a fare sul serio. La Formula 1 torna a correre in questo fine settimana e lo fa con un altro appuntamento europeo, il Gran Premio d'Olanda, che vedrà Max Verstappen arrivarci da leader del Mondiale, ma con tante incognite in più rispetto a una prima parte di stagione che sembrava aver già indirizzato verso di lui il titolo iridato.

Zandvoort, con la sua sopraelevata, torna protagonista e sarà l'ambiente perfetto per capire se la McLaren sarà ancora il team da battere dopo le ultime uscite in cui - a prescindere dai risultati - le monoposto papaya hanno messo a ferro e fuoco il Circus iridato, dando un'ancata decisa a una Red Bull irriconoscibile dopo l'addio di Adrian Newey.

Max Verstappen avrà comunque il grande obiettivo di vincere in casa sua. Sarà fondamentale la qualifica per cercare di mettersi dietro entrambe le MCL36 e, forse, anche una Mercedes diventata molto più forte e costante rispetto alla prima parte di stagione.

Le W15 hanno vinto 3 delle ultime 4 gare e l'impressione è che possano essere della partita anche per le prossime gare. Chi invece dovrà per forza ritrovarsi è la Ferrari. Passata dall'essere seconda a quarta forza, la Scuderia di Maranello ha sacrificato alcune gare per capire come risolvere i problemi sorti dall'introduzione di alcune novità a inizio estate che hanno arrecato bouncing alle SF-24.

Grande curiosità anche per capire come riprenderanno i team di centro gruppo. Haas e Racing Bulls hanno dato l'impressione di aver fatto passi avanti importanti nel corso delle gare prima della sosta, ma Alpine, Williams e Sauber non hanno certo intenzione di chiudere la stagione da fanalino di coda.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Red Bull Content Pool

Gran Premio d'Olanda: i palinsesti TV e Dirette LIVE (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 23 agosto

Prove Libere 1: ore 12:30 - 13:30

Prove Libere 2: ore 16:00 - 17:00

Sabato 24 agosto

Prove Libere 3: ore 11:30 - 12:30

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 25 agosto

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 24 agosto

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 25 agosto

Gara: ore 18:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 23 agosto

Prove Libere 1: ore 12:00 - 13:30

Prove Libere 2: ore 15:30 - 17:00

Sabato 24 agosto

Prove Libere 3: ore 11:00 - 12:30

Qualifiche: ore 14:30 - 16:00

Domenica 25 agosto

Gara: ore 14:30

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

GP di Olanda 2023: i numeri di Zandvoort

Primo Gran Premio disputato: 1952

Lunghezza della pista: 4.259 metri

Numero di giri previsti: 72

Distanza di gara complessiva: 306.587 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2 e 3)

Giro record: 1'11"097 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)