F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Austria

Quella della Formula 1 sarà un'estate torrida. Non solo per le temperature, ma anche per la frequenza con cui vedremo in pista le monoposto. Questo fine settimana il Circus iridato torna subito protagonista per svolgere il Gran Premio d'Austria, una delle tappe fondamentali degli ultimi anni per quanto riguarda la stagione europea della massima espressione del motorsport a ruote coperte.

I rapporti di forza, nella F1 di oggi, sono in continuo mutamento. La Red Bull continua a essere il faro più luminoso, quello da seguire e inseguire per tutti i team che hanno velleità di vittoria. Ma i distacchi - lo abbiamo visto da qualche gara a questa parte - sono molto diversi rispetto alla passata stagione.

Max Verstappen e tutti i membri di Milton Keynes sanno bene di non poter più affrontare i fine settimana con serenità. Gli avversari sono molto più vicini, agguerriti e con fame di vittoria, oltre al fatto che spodestare dal trono la squadra che domina la F1 dalla fine del 2021 e farlo sulla pista di sua proprietà avrebbe un valore ancora maggiore.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

McLaren, ma anche Ferrari e Mercedes ci proveranno ancora una volta. Sarà interessante capire quale sarà la monoposto più vicina alle RB20. Un ruolo, quello di seconda forza, che è passato di mano in mano, gara dopo gara, pista dopo pista. Un'incertezza che rende questa prima metà di stagione molto interessante, molto più di quanto fosse lecito pensare tra febbraio e marzo, ovvero dopo le presentazioni delle macchine e dopo l'unica tre giorni di test pre-stagionali svolta a Sakhir, in Bahrain.

Ci sono anche altre squadre che hanno obiettivi importanti. Racing Bulls, dopo aver portato il pacchetto di novità più significativo della stagione nell'appuntamento precedente, vuole estrapolare il massimo possibile per continuare la caccia ad Aston Martin e al quinto posto nel Mondiale Costruttori.

Dietro al team di Faenza di lotta invece per cercare di abbandonare i bassifondi, non concludere la stagione in ultima piazza e i team che hanno questo obiettivo sono tanti e, in alcuni casi, anche sorprendenti. Basti pensare ad Alpine, regredita in un paio di stagione in modo preoccupante. Insomma, anche questo fine settimana, la carne al fuoco non mancherà di certo...

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

GP d'Austria 2024: gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 28 giugno

Prove Libere 1: ore 12:30 - 13:30

Sprint Qualifying: ore 16:30 - 17:14

Sabato 29 giugno

Sprint Race: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 30 giugno

Gara: ore 15:00

Palinsesto di TV8 (Dirette e differite)

Sabato 29 giugno

Sprint Race: ore 12:00 - 13:00

Domenica 30 giugno

Gara: ore

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

GP d'Austria 2024: tutti i numeri del Red Bull Ring

Prima edizione del GP: 1970

Lunghezza del circuito: 4.318 metri

Numero di giri: 71

Curve: 10 (3 zone DRS)

Distanza di gara: 306.452 km

Giro record: 1'05"619 (Carlos Sainz Jr. McLaren)