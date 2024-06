F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio del Canada

Il primo assaggio di Formula 1 in Europa è finito con il Gran Premio di Monaco, vinto dal padrone di casa Charles Leclerc su Ferrari. Ora il Circus iridato è pronto per attraversare di nuovo l'oceano Atlantico e tornare in America e disputare il Gran Premio del Canada, che si terrà sempre sul circuito semi-permanente di Montreal.

Il Gilles Villeneuve è pronto per un altro capitolo della stagione 2024 di Formula 1. Una stagione sino a ora molto diversa da quella dell'anno passato, con già tre team capaci di ottenere almeno un successo (mentre lo scorso anno, a questo punto della stagione, era stata la sola Red Bull a trionfare).

Red Bull, Ferrari e McLaren, il trio delle meraviglie, il trio del momento. Sono loro che, nel corso degli ultimi 2 mesi, si sono contese le vittorie dei Gran Premi. 5 per Max Verstappen e la Red Bull, uno a testa per Carlos Sainz e Charles Leclerc, quindi due per la Ferrari, ma anche la prima vittoria in carriera di Lando Norris, che ha regalato la prima gioia alla McLaren dopo quasi 3 anni d'astinenza.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Erik Junius

Ora si riparte - ancora - da zero per capire chi sarà la migliore in Canada. Un circuito, quello di Montreal, profondamente diverso da quello del Principato di Monaco: lunghi rettilinei, tante possibilità di sorpasso e imprevedibilità alle stelle, senza contare il meteo e le parti insidiose come i cordoli e le chicane che, spesso, hanno regalato colpi di scena clamorosi.

Ma non c'è solo la lotta per il vertice. Mercedes e Aston Martin rimangono alla ricerca di loro stesse, mentre Racing Bulls si presenterà con ambizioni sempre più alte dopo i miglioramenti messi in atto nel corso delle ultime settimane. E poi, come al solito, c'è la lotta per lasciare le ultime posizioni della classifica Piloti. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per restare incollati al televisore dal venerdì sino all'ultimo giro della domenica.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Erik Junius

GP del Canada 2024: gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 7 giugno

Prove Libere 1: ore 19:30 - 20:30

Prove Libere 2: ore 23:00 - 00:00

Sabato 8 giugno

Prove Libere 3: ore 18:30 - 19:30

Qualifiche: ore 22:00 - 23:00

Domenica 9 giugno

Gara: ore 20:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 8 giugno

Qualifiche: ore 23:30

Domenica 9 giugno

Gara: ore 21:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 7 giugno

Prove Libere 1: ore 19:00 - 20:30

Prove Libere 2: ore 22:30 - 00:00

Sabato 8 giugno

Prove Libere 3: ore 18:00 - 19:30

Qualifiche: ore 21:30 - 23:00

Domenica 9 giugno

Gara: ore 19:30

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

GP del Canada 2024: i numeri del Gilles Villeneuve

Primo Gran Premio: 1978

Lunghezza della pista: 4.361 metri

Numero di giri: 70

Distanza di gara: 305.27 km

Giro record: 1'13'078 (Valtteri Bottas, Mercedes W10, 2019)