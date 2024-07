F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio del Belgio

La Formula 1 si appresta a svolgere la parte conclusiva dell'ultimo back-to-back europeo prima della pausa estiva. E, come gran finale prima della sosta, non avrebbe potuto esserci pista migliore: in questo fine settimana il Circus iridato farà tappa nella splendida Spa-Francorchamps.

La pista che sorge sulle Ardenne è una delle più attese della stagione per la sua natura, per la lunghezza, per la complessità e, spesso, anche per un meteo che non è affatto scontato.

Non è scontato così come non lo è la Formula 1 in questo momento. Red Bull, McLaren e Mercedes si contendono la palma di team migliore dell'estate, ma soprattutto hanno tutte lo stesso obiettivo: primeggiare e provare a vincere gare e, perché no, anche i titoli iridati.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull arriva a Spa con un ottimo vantaggio in entrambi i Mondiali, ma le prestazioni recenti mostrate soprattutto dalla McLaren lasciano intendere a una seconda parte di stagione infuocata. Se le MCl38 dovessero confermarsi quelle viste nelle ultime gare, Verstappen potrebbe iniziare a preoccuparsi seriamente...

Mercedes, dal canto suo, ha fatto vedere passi avanti chiari. Forse insufficienti per poter ambire a vincere in tutti i fine settimana, ma comunque un raggio di sole in vista della prossima stagione quando il team di Brackley non avrà più Lewis Hamilton con sé dopo tanti anni.

In tutto questo la Ferrari andrà alla ricerca di se stessa, ancora una volta. Se l'estate è stata come una vitamina per McLaren e Mercedes, per la Rossa è stata più una sorta di kriptonite. Un periodo sportivamente nefasto, almeno in Formula 1, che ha fatto perdere la giusta direzione nello sviluppo e creato problemi tali da passare dall'essere seconda forza, a quarta. Urge un riscatto immediato.

Max Verstappen, Sergio Perez, Red Bull Racing Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

GP del Belgio: i palinsesti televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 26 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 27 luglio

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 28 luglio

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 27 luglio

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 28 luglio

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 26 luglio

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 27 luglio

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: ore 15:30 - 17:00

Domenica 28 luglio

Gara: ore 14:30

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

GP del Belgio: tutti i numeri di Spa-Francorchamps

Primo Gran Premio disputato: 1950

Lunghezza della pista: 7.004 metri

Numero di giri previsti: 44

Distanza di gara complessiva: 308,052 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 1 e 3)

Giro record: 1'46"286 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018)