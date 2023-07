F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Gran Bretagna

Il mese di luglio è veramente caldissimo per la Formula 1. Neanche il tempo di chiudere il Gran Premio d'Austria e le relative polemiche legate ai track limits che è già il momento di volgere lo sguardo al decimo appuntamento stagionale, il Gran Premio di Gran Bretagna.

Il weekend del Red Bull Ring ci ha regalato un altro dominio Red Bull, con Max Verstappen che si è imposto sia nella Sprint che nella gara lungo e sembra sempre più lanciato verso il suo terzo titolo iridato consecutivo, anche se Sergio Perez è riuscito a limitare i danni, salendo due volte sul podio dopo un venerdì a dir poco disastroso.

Sul saliscendi di Spielberg però si è vista anche una Ferrari in evidente ascesa, con il nuovo pacchetto di aggiornamenti che sembra aver fatto fare un salto in avanti importante alla SF-23, soprattutto per quanto riguarda il passo gara e la gestione delle gomme.

Charles Leclerc ha mancato la pole position per appena 48 millesimi ed ha confermato il secondo posto anche in gara, mentre Carlos Sainz ha pagato a caro prezzo le penalità legate ai track limits, ma ha regalato spettacolo in gara, soprattutto per la sua difesa su Sergio Perez. E lo scorso anno a vincere a Silverstone fu proprio lo spagnolo, quindi sulla carta quella britannica potrebbe essere una pista amica per la Rossa.

Bisogna capire invece se lo potrà essere per le squadre di casa come la Mercedes e l'Aston Martin, che in Austria hanno vissuto un fine settimana in ombra, decisamente al di sotto delle aspettative. Cercherà invece una conferma positiva la McLaren, che con il pacchetto tecnico introdotto sulla vettura di Lando Norris è andata ad artigliare un quarto posto che è un segnale di evidente crescita.

Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend, oltre al palinsesto televisivo e quello dei LIVE offerti da Motorsport.com.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Alessio Morgese

GP di Gran Bretagna 2023: statistiche e numeri della pista

Prima edizione del GP: 1950

Lunghezza del circuito: 5.891 metri

Numero di giri: 52

Curve: 18 (2 zone DRS)

Distanza di gara: 306.198 km

Giro record: 1'27"097 (Max Verstappen - Red Bull)

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Alessio Morgese

GP di Gran Bretagna: i palinsesti televisivi e Dirette LIVE (ora italiana)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 7 luglio



Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 8 luglio

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: 16:00 - 17:00

Domenica 9 luglio

Gara: ore 16:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 8 luglio

Qualifiche: ore 19:45

Domenica 9 luglio

Gara: ore 19:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 7 luglio



Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Qualifiche: ore 16:30 - 18:00

Sabato 8 luglio



Sprint Shootout: ore 11:30 - 12:44

Sprint Race: 16:00 - 17:00

Domenica 9 luglio

Gara: ore 15:30