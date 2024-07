F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Gran Bretagna

Gran Premio di Gran Bretagna, ultimo atto del back-to-back-to-back. Terza gara consecutiva senza sosta per la Formula 1, che si trova a battagliare sullo storico tracciato di Silverstone dopo aver archiviato il Gran Premio d'Austria del Red Bull Ring.

A tal proposito, la pista austriaca di proprietà della Red Bull ha dato segnali inequivocabili. Le gerarchie prestazionali della Formula 1 sono mutate e non è più questione di adattamenti alle differenti tipologie di pista. La Red Bull, seppure con difficoltà, nelle mani di Max Verstappen continua a mostrare di essere il faro della Formula 1. Magari in modo meno luminoso, ma ancora concreto.

E' dietro al team diretto da Christian Horner che le cose sono mutate. La Ferrari ha lasciato il posto di prima rivale della Red Bull alla McLaren. Da Miami in poi - escludendo la parentesi estemporanea di Monte-Carlo - la squadra guidata da Andrea Stella ha fatto un passo avanti tale da meritarsi di lottare con la Red Bull, superando sia la Mercedes che la Scuderia di Maranello.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Anzi, c'è chi in questa graduatoria è regredito non solo per meriti altrui, ma anche per aver introdotto novità che, a oggi, funzionano meno del previsto e continuano ad avere problemi di bouncing che altri sono riusciti a eliminare o a gestire. Stiamo parlando della Ferrari, che a Zeltweg ha mostrato di essere scivolata al quarto posto tra i team per quanto riguarda le prestazioni in pista.

Servirà una reazione importante da parte della Ferrari, anche se tre gare di fila inducono a non avere il tempo necessario per sfruttare al meglio ciò che si ha di nuovo e farlo funzionare nel migliore dei modi. La settimana di pausa dopo Silverstone potrebbe rivelarsi necessaria...

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 5 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 6 luglio

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 7 luglio

Gara: ore 16:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 6 luglio

Qualifiche: ore 19:45

Domenica 7 luglio

Gara: 19:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 5 luglio

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 6 luglio

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: ore 15:30 - 17:00

Domenica 7 luglio

Gara: ore 15:30

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

GP di Gran Bretagna 2024: statistiche e numeri della pista

Prima edizione del GP: 1950

Lunghezza del circuito: 5.891 metri

Numero di giri: 52

Curve: 18 (2 zone DRS)

Distanza di gara: 306.198 km

Giro record: 1'27"097 (Max Verstappen - Red Bull)