F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Città del Messico

La Formula 1 rimane nel continente americano e lo fa preparandosi ad affrontare il Gran Premio di Città del Messico. La prossima sfida che vedrà impegnati piloti e team del Circus iridato si terrà questo fine settimana al circuito Hermanos Rodriguez.

Ripartirà senza un attimo di fiato la lotta per il titolo iridato Piloti che avrà come protagonisti Max Verstappen e Lando Norris. I due, già grandi protagonisti al Circuit of the Americas di Austin, torneranno sotto i riflettori per un duello che si preannuncia bollente anche in questo fine settimana.

Sarà interessante capire anche se la Ferrari si confermerà seconda forza dopo l'ottimo fine settimana di Austin. Le Rosse, pur avendo avuto solo una piccola modifica al COTA, hanno mostrato di essere forti anche su una pista convenzionale con una strepitosa doppietta. Chissà che con altre novità non possa ambire a un finale di stagione da grande protagonista.

Mercedes, invece, ha bisogno di un'inversione di tendenza al più presto. Ad Austin le cose sono state molto difficili e sembra che ormai il team diretto da Toto Wolff sia destinato al quarto posto nel Mondiale Costruttori, ma ci si attende uno scatto d'orgoglio per cambiare una situazione tornata difficile dopo un'estate da protagonista.

Avvincente anche la lotta per il sesto posto nel Mondiale Costruttori, con Haas e Racing Bulls prime candidate alla miglior posizione del centro gruppo.

Lando Norris, McLaren MCL38, precede Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Glenn Dunbar

GP di Città del Messico: palinsesti televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 25 ottobre

Prove Libere 1: ore 20:30 - 21:30

Prove Libere 2: ore 00:00 - 01:00

Sabato 26 ottobre

Prove Libere 3: ore 19:30 - 20:30

Qualifiche: ore 23:00 - 00:00

Domenica 27 ottobre

Gara: ore 21:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Domenica 27 ottobre

Qualifiche: replica prima della gara

Gara: dalle ore 22:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 25 ottobre

Prove Libere 1: ore 20:00 - 21:30

Prove Libere 2: ore 23:30 - 01:00

Sabato 26 ottobre

Prove Libere 3: ore 19:00 - 20:30

Qualifiche: ore 22:30 - 00:00

Domenica 27 ottobre

Gara: ore 20:30

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, battles with Esteban Ocon, Alpine A524 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

GP di Città del Messico: tutti i numeri dell'Hermanos Rodriguez

Primo Gran Premio disputato: 1963

Lunghezza della pista: 4.304 metri

Numero di giri previsti: 71

Distanza di gara complessiva: 305.354 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2 e 3)

Giro record: 1'17"774 (Valtteri Bottas, Mercedes 2021)