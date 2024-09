F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Azerbaijan

La stagione europea della Formula 1 2024 è finita. Da questo weekend in poi il Circus iridato torna nel suo tour itinerante per il globo e la prima tappa dell'ultima parte di questo Mondiale è il Gran Premio d'Azerbaijan.

A Baku McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari torneranno a darsi battaglia, così come fanno ormai dall'inoltrata primavera. Da allora 3 vittorie a testa tra Ferrari, McLaren e Mercedes, con Red Bull che non ha saputo replicare ai miglioramenti dei rivali.

Verstappen e il team di Milton Keynes occupano ancora la testa della classifica, ma inizia a essere palese come la RB20 non abbia più lo spunto né per dominare, né tanto meno per contrastare in modo sistematico il ritorno prepotente dei rivali.

Lando Norris, McLaren MCL38 Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

La McLaren è ora il riferimento tecnico della Formula 1, ma anche Mercedes prima e Ferrari ora - soprattutto dopo la vittoria ottenuta da Charles Leclerc a Monza - sembrano avere le carte in regola per pungere, se in condizioni favorevoli.

Ecco dunque che lo scenario si fa sempre più intricato e complesso. Ogni pista che incontreremo potrebbe riservare più di una sorpresa, perché è ormai chiaro che non ci siano dominatori con un margine tale da tiranneggiare su una Formula 1 che accoglie con grande favore l'incertezza attuale e che spera - al pari di tutti gli appassionati - possa durare nel tempo fino ad Abu Dhabi...

GP d'Azerbaijan 2024: i palinsesti TV (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 13 settembre

Prove Libere 1: ore 11:30 - 12:30

Prove Libere 2: ore 15:00 - 16:00

Sabato 14 settembre

Prove Libere 3: ore 10:30 - 11:30

Qualifiche: ore 14:00 - 15:00

Domenica 15 settembre

Gara: ore 13:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 14 settembre

Qualifiche: ore 17:00

Domenica 15 settembre

Gara: ore 16:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 13 settembre

Prove Libere 1: ore 11:00 - 12:30

Prove Libere 2: ore 14:30 - 16:00

Sabato 14 settembre

Prove Libere 3: ore 10:00 - 11:30

Qualifiche: ore 13:30 - 15:00

Domenica 15 settembre

Gara: ore 12:30

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Red Bull Content Pool

GP d'Azerbaijan 2024: tutti i numeri di Baku

Prima edizione del GP dell'Azerbaijan: 2017 (nel 2016 Baku ha ospitato il GP d'Europa)

Lunghezza della pista: 6.003 metri

Distanza di gara: 306.049 chilometri

Numero di giri: 51

Giro record: 1'43'009 (Charles Leclerc, 2019)