F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP dell'Azerbaijan

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 si appresta a tornare in pista a Baku, un cittadino che può vantarsi di avere un rettilineo da oltre 360 km/h. Caratteristica che la rende sulla carta una pista favorevole alla Red Bull, che ha fatto della velocità di punta e dello sfruttamento del DRS il suo cavallo di battaglia in questa prima parte di campionato.

Alla Ferrari spetterà dunque l'arduo compito di provare a sovvertire i pronostici, come riuscito ai rivali di Milton Keynes nell'ultimo "back to back", con il successo del leader iridato Max Verstappen a Barcellona e quello di Sergio Perez a Monaco. Successi arrivati però, ad onor del vero, con più di un aiutino da parte degli uomini del Cavallino.

In Catalogna Charles Leclerc è stato tradito da un guasto quando sembrava aver la gara saldamente in pugno. Sulle stradine del Principato sono stati invece gli errori di strategia del muretto Rosso a far precipitare il monegasco dal primo al quarto posto. Episodi che hanno permesso a Verstappen di scavalcarlo e di presentarsi in Azerbaijan con un margine di 9 punti nei confronti del rivale.

Non c'è dubbio poi che in questa fase serva un aiuto anche da Carlos Sainz, specialmente dopo il salto di qualità mostrato da Perez nelle ultime uscite. Il messicano non solo ha vinto a Monaco, ma anche a Barcellona ha ceduto il passo al compagno quando aveva qualche chance di successo. Inoltre sarà interessante capire gli eventuali progressi della Mercedes, che a Monaco ha un po' deluso le aspettative non andando oltre il quinto posto con George Russell, mentre Lewis Hamilton proseguiva il suo momento di grande difficoltà.

In attesa di entrare nel vivo, andiamo a scoprire insieme le programmazioni televisive e dei LIVE di Motorsport.com per il fine settimana di Baku.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

I numeri della pista e del GP

Prima edizione del GP dell'Azerbaijan: 2017 (nel 2016 Baku ha ospitato il GP d'Europa)

Lunghezza della pista: 6.003 metri

Distanza di gara: 306.049 chilometri

Numero di giri: 51

Giro record: 1'43'009 (Charles Leclerc, 2019)

Orari TV e palinsesti di Sky, TV8 e Motorsport.com

Palinsesto di Sky e Now (Dirette)

Venerdì 10 giugno



Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:00

Prove Libere 2: ore 16:00 - 17:00

Sabato 11 giugno



Prove Libere 3: ore 13:00 - 14:00

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 12 giugno



Gara: ore 13:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 11 giugno



Qualifiche: ore 18:30

Domenica 12 giugno



Gara: ore: 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 10 giugno



Prove Libere 1: ore 12:30 - 14:10

Prove Libere 2: ore 15:30 - 17:10

Sabato 11 giugno



Prove Libere 3: ore 12:30 - 14:10

Qualifiche: ore 15:30 - 17:10

Domenica 12 giugno



Gara: ore 12:30 - 17:10

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Erik Junius