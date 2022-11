F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Brasile

Carica lettore audio

Dopo aver realizzato il nuovo record di vittorie stagionali della Formula 1, arrivando a quota 14, un numero che nessuno era mai riuscito a toccare nella storia, Max Verstappen ha ancora due appuntamenti per provare ad alzare ulteriormente l'asticella.

Il pilota della Red Bull, autentico dominatore della stagione 2022, proverà ad andare a caccia della 15° affermazione stagionale questo fine settimana in Brasile, ad Interlagos, dove tornerà in scena anche il format che comprende la Sprint Race del sabato.

Un format che lo scorso anno permise a Lewis Hamilton di realizzare una vera e propria impresa: squalificato al termine delle qualifiche, il pilota della Mercedes si è reso protagonista di due rimonte clamorose, che tra Sprint Cup e gara vera e propria lo avevano visto salire sul gradino più alto del podio della domenica.

Quest'anno per lui sarà più dura, ma in Brasile è sempre stato veloce. Senza dimenticare che più di una volta abbiamo assistito a gare pazze, condizionate anche dal meteo, quindi per lui potrebbe essere un'altra occasione per evitare di chiudere la prima stagione della sua carriera a secco di vittorie.

Anche perché la Mercedes culla ancora la pazza idea di dare l'assalto al secondo posto nel Mondiale Costruttori della Ferrari, che al momento la precede di 40 lunghezze, ma manca l'appuntamento con il successo dal Gran Premio d'Austria dello scorso luglio.

Anche nel box del Cavallino però c'è da scommettere che Charles Leclerc non vorrà rinunciare così facilmente alla possibilità di essere almeno vice-campione del mondo, visto che i punti che lo separano da Sergio Perez sono appena 5. Sempre accesissima poi la lotta per il quarto posto nel Mondiale Costruttori, con Alpine e McLaren divise da soli 7 punti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gran Premio del Brasile: i numeri di Interlagos



Primo Gran Premio disputato: 1973

Lunghezza della pista: 4.309 metri

Numero di giri previsti: 71

Distanza di gara complessiva: 305.879 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 1 e 3)

Giro record: 1'10"540 (Valtteri Bottas, Mercedes 2018)

Ultimo vincitore: Lewis Hamilton (Mercedes W12, 2021)

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

GP del Brasile: palinsesti televisivi e Motorsport.com (orari italiani)

Palinsesto SKY (Dirette)

Venerdì 11 novembre



Prove Libere 1: ore 16:30 - 17:30

Qualifiche: ore 20:00 - 21:00

Sabato 12 novembre



Prove Libere 2: ore 16:30 - 17:30

Sprint Race: ore 20:30

Domenica 13 novembre



Gara: ore 19:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 12 novembre



Qualifiche: ore 19:45

Sprint Race: ore 21:30

Domenica 13 novembre



Gara: ore 21:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 11 novembre



Prove Libere 1: dalle ore 16:00

Qualifiche: dalle ore 19:30

Sabato 12 novembre



Prove Libere 2: dalle ore 16:00

Sprint Race: dalle ore 20:00

Domenica 13 novembre



Gara: dalle ore 18:30

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images