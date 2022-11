F1 | Ecco dove si faranno le 6 Sprint Race 2023

Carica lettore audio

Negli ultimi anni chi è al timone della Formula 1, in vari ruoli, ha dimostrato di tener ben presente i suggerimenti che arrivano dagli stessi addetti ai lavori. Il format del weekend con gara sprint, introdotto lo scorso anno in tre occasioni e confermato senza cambiamenti in questa stagione, il prossimo anno sarà proposto in sei appuntamenti, come noto da tempo.

Liberty Media si è presa però del tempo prima di annunciare in quali Gran Premi sarà proposta, per due motivi. Il primo è la scelta di piste. L’esperienza fatta nel 2021 e 2022 ha confermato che la tipologia dei circuiti è molto importante per evitare una lunga processione di cento chilometri senza pit-stop e strategie di gara.

La corsa vista sabato scorso a Interlagos è stata decisamente più entusiasmante di quella vista nel sabato di Imola. La scelta dei circuiti è stata fatta, ed è in attesa di essere ufficializzata.

Si partirà da Baku (quinta tappa del mondiale 2023) e si proseguirà a Spielberg, Spa, Austin e Interlagos. Non è ancora chiara la sesta pista, ma tra gli addetti ai lavori viene indicato il nome del Qatar, che il prossimo anno tornerà in calendario.

Il secondo motivo è legato all’idea di modificare il format dei weekend sprint. Recentemente Max Verstappen ha dichiarato che oggi il primo obiettivo nelle gare sprint è non correre rischi che potrebbero mettere a rischio la posizione al via del Gran Premio.

Per ovviare a questo problema ha preso quota l’idea di separare le due corse, inserendo nel weekend una seconda sessione di qualifica, svincolando l’esito della gara sprint dalla griglia di partenza del Gran Premio: due sessioni, due schieramenti distinti.

Le due corse sarebbero così svincolate, e i piloti sarebbero portati a prendersi qualche rischio in più nella gara di sabato senza intaccare il Gran Premio.