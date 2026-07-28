F1 | E se la Mercedes a Monza giocasse l'ADUO per rispondere all'offensiva della Ferrari?

Monza potrebbe diventare uno snodo importante per capire quale sarà l’andamento della seconda parte del mondiale. La partita iridata sembra che quest’anno si possa decidere dalla capacità di continuare a portare in pista degli aggiornamenti sulle monoposto: la McLaren è tornata alla vittoria in Ungheria introducendo a Budapest la prima parte di un pacchetto che si completerà fra l’Olanda, la gara che riaprirà le ostilità dopo la pausa estiva, e Singapore.

L’attenzione è puntata alle novità aerodinamiche: a Zandvoort ci saranno adeguamenti sia per la Ferrari che per la Mercedes, ma saranno piccoli adeguamenti. Maranello, finora, ha portato più modifiche di quanto non abbia fatto la squadra di Brackley che conduce le due classifiche mondiali: nel piloti Kimi Antonelli ha 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, mentre nel Costruttori la Stella ha accumulato 72 lunghezze sulla Scuderia.

Toto Wolff, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Simone Resta , vice direttore tecnico Mercedes, ha dato la sua chiave di lettura sulle modifiche portate: "Non posso citare tutti i numeri, probabilmente varrebbe la pena farlo, ma in definitiva abbiamo cercato di avere un forte sviluppo per la prima gara, a partire dai test invernali, e poi abbiamo fatto piccoli aggiornamenti quasi ogni gara, solo piccoli passi qua e là, e poi un altro grande pacchetto in Canada”.

“Certo, abbiamo visto delle squadre portare più cose di noi, il che è ottimo per loro, e noi stiamo ancora cercando di adeguare la vettura in ogni GP e, probabilmente, dopo lo stop delle vacanze estive cercheremo di concentrarci per avere qualcosa di più consistente, non rinunciando alle piccole novità visibili a ogni GP: contiamo di fare ancora un ulteriore passo avanti alla macchina”.

La Ferrari ha ancora in serbo la versione dell’ala reversibile per le piste a basso carico come Monza, visto che la soluzione preparata per Spa-Francorchamps non è stata ancora usata, ma la partita iridata, in realtà potrebbe essere decisa dai motori.

Dettaglio tecnico del motore 067/6 sulla Ferrari SF-26 Foto di: AG Photo

La Scuderia farà debuttare lo 067/6 proprio in occasione del GP d’Italia: a Maranello stanno completando i test di affidabilità e, pare, che le indicazioni siano positive dell’unità che avrà sostanziali novità in camera di combustione potendo esasperare ulteriormente la temperatura di alimentazione. Anche il turbo subirà dei cambiamenti: la chiocciola manterrà il diametro piccolo, ma saranno modificate il numero e l’inclinazione delle palette per avere un migliore riempimento in alto.

La Mercedes aveva lasciato intendere che non avrebbe usufruito dell’ADUO in questa stagione, riservandosi gli interventi per il 2027, mentre stando ad alcune indiscrezioni a Brixworth starebbero preparando una power unit M17 E Performance evoluta (la Stella ha conseguito un aggiornamento perché il propulsore di riferimento per la FIA è il 6 cilindri Red Bull Ford DM01).

Anche in Mercedes si parla di interventi in area di combustione e turbo, abbinati a una nuova benzina Petronas. Oltre a cercare più prestazioni con una curva di utilizzo meno estrema ai massimi regimi, i tecnici capeggiati da Hywel Thomas hanno lavorato sull’affidabilità, perché Kimi Antonelli e George Russell hanno già smarcato le quattro unità concesse per l’intero campionato e a ogni sostituzione dovranno pagare 20 posizioni di penalità in griglia.

Tatticamente, sostituire la power unit proprio a Monza, dove non ci sono problemi di sorpassi, potrebbe essere l’occasione migliore per replicare alla reazione del Cavallino che vuole ridurre il gap di potenza che si è visto sui rettilinei.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Kimi potrebbe adottare a sorpresa il propulsore con l’ADUO nella consapevolezza di ripristinare una supremazia sulla Ferrari. Alla Gestione Sportiva gli ingegneri di Enrico Gualtieri sono ottimisti di limitare la differenza di prestazione dai motori Mercedes per consentire a Lewis Hamilton e Charles Leclerc la possibilità di sfruttare la superiorità di telaio e aerodinamica della SF-26.

Il paradosso è che la Mercedes sta pagando uno scotto (tre batterie cotte, un motore rotto e una serie di bug nella gestione dell’energia) per la carenza di affidabilità, mostrando un tallone d’Achille nell’elemento che doveva quello vincente. La Ferrari, dal canto suo, ha giovato della durata dei propulsori e ha il vantaggio finora di aver punzonato una PU in meno. Insomma, la sfida resta aperta e proprio il tempio della velocità potrebbe dare le prime risposte a una stagione spesso imprevedibile...