F1 e Santander unite per gli imprenditori sostenibili del futuro

Carica lettore audio

La Formula 1 e Banco Santander hanno unito le forze per offrire la loro esperienza comune in materia di business, innovazione e sostenibilità così da sostenere la prossima generazione di imprenditori. Nell'ambito di una partnership promozionale, la F1 amplificherà il concorso Santander X Global Challenge | Countdown to Zero che sfiderà gli imprenditori a creare soluzioni sostenibili per il futuro.

L'annuncio segue il riaffermato impegno della F1 per diventare Net-Zero Carbon entro il 2030 come parte della sua più ampia strategia di sostenibilità, che comprende l'introduzione di carburanti 100% sostenibili nel 2026 e innovazioni nel trasporto e nella logistica che miglioreranno la riduzione delle emissioni di carbonio. Il sostegno a questo concorso consentirà alla F1 di offrire direttamente supporto e consulenza agli imprenditori sulla base della vasta esperienza interna alla punta di diamante dell'innovazione sostenibile.

La sostenibilità è anche un punto chiave per Santander, che ha investito nella creazione di un'azienda sostenibile, fornendo supporto educativo e finanziario alla nuova ondata di talenti.

Il concorso Countdown to Zero, che sarà giudicato da una giuria composta da persone interne alla F1, segna l'inizio di una partnership che sfrutterà anche i social media per promuovere iniziative di sostenibilità più ampie.

I sei progetti vincitori riceveranno premi per un totale di 120.000 euro - 30.000 euro per le tre start-up vincitrici (10.000 euro ciascuna) e 90.000 euro per le tre migliori scale-up (30.000 euro ciascuna) - oltre all'accesso a Santander X 100, la comunità globale dei migliori progetti imprenditoriali di Santander X. I vincitori saranno inoltre promossi sui social media e sulle piattaforme digitali della F1.

Le iscrizioni alla Santander X Global Challenge | Countdown to Zero saranno aperte fino a giovedì 8 settembre 2022. Per partecipare e scoprire ulteriori dettagli sul concorso è possibile visitare il sito www.santanderx.com.

Brandon Snow, amministratore delegato della Formula 1, ha dichiarato: "Mentre la F 1 continua il viaggio per diventare a zero emissioni di carbonio entro il 2030, è fantastico collaborare di nuovo con Banco Santander, partner che ha un rapporto di lunga data con questo sport. Questa sfida, e più in generale la nostra partnership, celebra ciò che rende lo sport così speciale attraverso la tecnologia e l'innovazione, nel tentativo di creare un mondo più sostenibile."

Juan Manuel Cendoya, responsabile globale delle comunicazioni, del marketing aziendale e della ricerca del Banco Santander, ha dichiarato:"Santander X sta aiutando migliaia di imprenditori a sviluppare le loro idee in modo più ampio e veloce. Questo accordo con la Formula 1 porta questo sostegno a un nuovo livello, creando l'opportunità per le nuove imprese di unire le forze con uno degli sport più innovativi del mondo e di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Siamo lieti di far parte del programma e auguriamo a tutti gli imprenditori un grande successo".

Javier Roglá, responsabile globale di Santander Universities, ha dichiarato: "La transizione verde è la sfida più urgente che dobbiamo affrontare, quindi l'innovazione e l'imprenditorialità giocano un ruolo fondamentale. In Santander siamo fermamente impegnati nell'imprenditoria da 25 anni. L'anno scorso abbiamo sostenuto più di 23.000 imprese emergenti, microimprenditori e PMI per ricevere formazione e metterli in contatto con le risorse di cui hanno bisogno per crescere".