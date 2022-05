F1 e Netflix annunciano altre due stagioni di Drive To Survive

Carica lettore audio

Dal lancio della serie nel 2019, Drive to Survive è diventato uno degli spettacoli più popolari su Netflix, con la quarta stagione che ha raggiunto il numero uno nel mondo in 33 paesi quest'anno.

Le riprese della quinta stagione si sono già svolte quest'anno, ma la conferma ufficiale della serie è arrivata giovedì prima del Gran Premio di Miami.

Per la prima volta, Netflix e la F1 hanno anche confermato che ci sarà un'altra stagione il prossimo anno, il che significa che lo show continuerà almeno fino al 2024.

"Formula 1 e Netflix possono oggi confermare che la popolarissima serie Formula 1: Drive to Survive è stata rinnovata per una quinta e sesta stagione su Netflix", si legge nel comunicato.

"La serie è cresciuta in popolarità nel corso del tempo, con la Stagione 4 che ha attirato il più grande pubblico fino ad oggi e ha fatto irruzione nella Top 10 settimanale in 56 paesi".

"Offrendo un accesso senza precedenti, la nuova stagione porterà ancora una volta i fan dietro le quinte per vedere in prima persona come i piloti e le squadre si preparano a combattere per i campionati 2022 e 2023".

"La serie offrirà filmati mai visti prima e interviste dei più grandi nomi di questo sport".

Kevin Magnussen, Haas VF-22,Lando Norris, McLaren MCL36,Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Drive to Survive ha giocato un ruolo enorme nell'espandere la popolarità della F1 in tutto il mondo, mostrando le personalità dei piloti e le battaglie politiche che imperversano dietro le quinte.

La sua influenza negli Stati Uniti è stata particolarmente notevole, aiutando la F1 a espandersi fino ad avere tre gare americane a partire dal prossimo anno, quando Las Vegas si unirà a Miami e Austin.

La quarta stagione è stata pubblicata a marzo in vista della nuova annata di F1, mostrando la lotta per il campionato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

L'olandese ha rifiutato di essere intervistato direttamente nell'ultima serie a causa delle sue preoccupazioni circa la creazione di una polemica inventata.

La quinta stagione di Drive to Survive uscirà all'inizio del 2023.