F1 e FIA: "Il ritorno di Ford dice che le regole 2026 sono ottime"

Carica lettore audio

La notizia di questo pomeriggio è di quelle epocali. Dopo 20 anni d'assenza, Ford tornerà in Formula 1 a partire dal 2026 come partner dei motori di Red Bull Racing. Il costruttore americano si unirà a Red Bull Powertrains per realizzare il motore che spingerà le monoposto di Milton Keynes e le AlphaTauri dal 2026 ad almeno il 2030.

Una notizia che non ha fatto felici solo le parti in causa e gli appassionati di Formula 1. Poco dopo l'annuncio ufficiale dato da Red Bull nel giorno della presentazione della RB19 a New York, sono arrivate le prime reazioni di spessore.

Il primo a commentare il nuovo legame è stato Stefano Domenicali. Il presidente e amministratore delegato della Formula 1 ha sottolineato come la strada intrapresa sui regolamenti per il 2026 abbia aperto le porte a un ritorno così prestigioso come quello del marchio dell'ovale blu.

"Ford è un marchio globale con un'incredibile eredità nel mondo delle corse e dell'automobile e vede l'enorme valore che la nostra piattaforma offre a oltre mezzo miliardo di fan in tutto il mondo".

"Il nostro impegno a essere Net Zero Carbon entro il 2030 e a introdurre carburanti sostenibili nelle auto di F1 a partire dal 2026 è un'altra importante ragione per la loro decisione di entrare in F1. Crediamo che il nostro sport offra un'opportunità e una portata senza precedenti e non vediamo l'ora che il logo Ford sfrecci sui circuiti iconici della F1 a partire dal 2026".

Alle parole di Domenicali hanno fatto eco quelle del presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile, Mohammed Ben Sulayem. Anche lui, infatti, ha implicitamente rivolto una sottolineatura importante per le regole che saranno introdotte tra poco meno di tre anni nel Circus iridato.

"Sono pochi i costruttori che vantano una storia motoristica così celebre come quella di Ford, quindi il loro ritorno nel Campionato del Mondo FIA di Formula 1 è una notizia eccellente".

"Sottolinea ulteriormente il successo del Regolamento Power Unit 2026, che ha al centro l'impegno per la sostenibilità e la spettacolarità, e naturalmente un maggiore interesse da parte degli Stati Uniti è importante per la continua crescita della massima categoria automobilistica mondiale".