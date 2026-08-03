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F1 | "E' come costruire un aereo mentre lo si guida": ecco come Cadillac sta evolvendo in questi mesi

A metà della sua prima stagione in F1, Cadillac tira le somme su come stia cambiando in questi mesi e cosa manchi ancora rispetto ai team di centro gruppo.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Colton Herta, Cadillac Racing

Colton Herta, Cadillac Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La pagella del primo quadrimestre (considerando che ad aprile non s'è corso) è finalmente arrivata e Cadillac ha capito, da marzo a oggi, quanto debba ancora fare, costruire, migliorare per raggiungere il centro gruppo e diventare un team rispettabile dal punto di vista delle prestazioni.

Niente di nuovo: ciò che la Casa americana sta attraversando è un percorso che quasi tutti i nuovi team che si sono affacciati in Formula 1 hanno dovuto percorrere. Difficoltà, problemi, un'organizzazione buona ma non ancora ottimale per quello che è l'Olimpo del motorsport internazionale. 

Per quasi tutta la prima metà della stagione, Cadillac si è trovata sorprendentemente a battagliare con Aston Martin Racing. Questo, però, è dovuto soprattutto alle difficoltà del team di Silverstone, più che alle prestazioni delle MAC-26. Ciò non significa che Cadillac non abbia comunque fatto vedere cose discrete.

Graeme Lowdon, però, ha fotografato l'attuale situazione del team che dirige, non nascondendo il fatto di quanto ci sia ancora da fare a livello materiale per poi raccogliere i frutti della semina più avanti.

"Siamo ancora in fase di costruzione. È proprio come costruire un aereo mentre lo si sta pilotando, o una nave mentre si è già in navigazione. Ed è esattamente quello che stiamo facendo".

"Stiamo ancora costruendo gli stabilimenti. Accanto alla mia scrivania ho un paio di scarponi antinfortunistici con puntale in acciaio e un casco di sicurezza, perché andiamo regolarmente a visitare i cantieri. Ce n'è uno molto grande a Indianapolis e uno più piccolo a Silverstone".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Non solo stabilimenti in Indiana e Inghilterra, ma anche quello di Charlotte (Carolina del Nord) che dovrà essere adibito alla realizzazione delle power unit Cadillac. Quest'anno, la stagione del debutto in Formula 1, la squadra a stelle e strisce sta correndo con le power unit Ferrari.

"Naturalmente anche l'azienda che si occupa della power unit sta costruendo il proprio stabilimento a Charlotte. Inoltre stiamo continuando ad assumere personale a un ritmo molto sostenuto, quindi c'è ancora tantissimo lavoro di costruzione e sviluppo in corso".

"Il secondo trimestre di quest'anno ci ha anche permesso di iniziare a comprendere meglio i punti di forza e di debolezza della MAC26, oltre ai punti di forza e alle criticità del team dal punto di vista operativo".

Ogni giorno è un giorno di scuola. Questo è il mantra di Cadillac. Ma l'aspetto più importante è che i vertici siano consapevoli che il momento delle rifiniture, quello in cui saranno posati martello e cazzuola, è ancora molto lontano.

"Ci piace dire che ogni giorno è un giorno di scuola. Se c'è una giornata in cui non impariamo qualcosa, è una giornata sprecata. Per questo cerchiamo continuamente di individuare ogni area in cui possiamo migliorare e di progredire costantemente".

"In questo momento stiamo ancora affrontando cambiamenti importanti, perché c'è davvero tantissimo da fare e molte cose sono completamente nuove. Siamo quindi ancora lontani dalla fase in cui ci si limita a rifinire e ottimizzare i dettagli, che credo sia invece quella in cui probabilmente si trovano oggi molte delle altre squadre".

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