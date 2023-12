F1 | E' bufera su Toto e Susie Wolff: la FIA apre un'indagine

Il capo della Mercedes Formula 1 Toto Wolff e la moglie Susie sono sotto indagine da parte della FIA per un potenziale conflitto di interessi. Tramite una nota inviata dalla Federazione Internazionale è stato confermato che “...la FIA è a conoscenza delle speculazioni dei media in merito all'accusa di informazioni di natura riservata condivise tra un team principal di Formula 1 con un membro della Formula One Management. Il Dipartimento ‘Compliance’ della FIA sta esaminando la questione”.

La FIA ha ritenuto necessario dare seguito alle lamentele da parte di alcuni team principal di Formula 1 riguardanti le attività della coppia. Toto Wolff è azionista e team principal della Mercedes F1, mentre Susie ricopre la carica di amministratore delegato della F1 Academy, categoria gestita dai detentori dei diritti commerciali della Formula 1, quindi indipendente rispetto alla Federazione Internazionale.

Alla base della vicenda ci sarebbero preoccupazioni in merito alla possibilità che la coppia sia a conoscenza di informazioni che normalmente non sarebbero disponibili nei rispettivi ruoli, il che potrebbe essere visto come un conflitto di interessi.

Il possibile scenario oggetto di verifiche è che Toto Wolff possa aver accesso a informazioni riservate sulle attività della FOM, informazioni a cui non possono accedere i team principal delle altre squadre, mentre allo stesso tempo Susie Wolff potrebbe essere ben informata sulle discussioni dei team principal ricavandone informazioni potenzialmente utili alla FOM.

Un articolo apparso sulla rivista BusinessF1 ha riportato come un commento fatto da Wolff in un recente incontro avvenuto tra i team principal, ha rivelato informazioni che potevano provenire solo dalla FOM, innescando le lamentele da parte dei rappresentanti delle altre squadre. Pubblicamente non erano emersi rumors sulla vicenda, ma resta inteso che il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha subito pressioni sull’esistenza di un potenziale conflitto di interessi, e da qui l’inizio dell’indagine.

Susie Wolff è stata nominata amministratore delegato della F1 Academy nel marzo di quest'anno, dopo aver in precedenza ricoperto il ruolo di team principal e CEO della squadra Venturi di Formula E tra il 2018 e il 2022. Fondatrice dell'iniziativa “Dare To Be Different”, un programma nato per promuovere la partecipazione femminile agli sport motoristici, la scozzese è stata da allora relatrice principale in importanti conferenze come il Pendulum Summit del 2023 a Dublino. Nella sua qualità di amministratore delegato della F1 Academy, Wolff riporta direttamente al CEO della F1 Stefano Domenicali.