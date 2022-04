F1 | Due GP a Singapore per recuperare la Russia

Carica lettore audio

I problemi ci sono, ma si tratta di abbondanza. La Formula 1 sta vivendo un boom di interesse, iniziato sull’onda emotiva innescata dal duello Hamilton-Verstappen dello scorso anno e proseguito con il ritorno al vertice della Ferrari.

L’ufficio londinese di Stefano Domenicali è tempestato da richieste di organizzatori interessati ad avere un Gran Premio di Formula 1 e, fermo restando il numero limite di 24 gare (previsto nel patto della Concordia), arriverà presto il momento delle scelte.

Prima di pensare al 2023 Liberty Media e la FIA stanno lavorando per rimpiazzare il Gran Premio di Russia, previsto originariamente nel calendario ufficiale 2022 il 25 settembre. La prima opzione valutata è stata il Qatar, tappa entrata nel mondiale lo scorso anno (il 21 novembre) e sospesa in questa stagione a causa della Coppa del mondo di calcio che scatterà proprio il prossimo 21 novembre.

C’è stata una trattativa per ripristinare la gara nella data fissata originariamente per il GP di Russia, ma per quanto non sia stata ancora presa una decisione finale, sono emerse due problematiche.

Singapore al calar della sera e il circuito cittadino di Marina Bay Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La prima è legata alla logistica, visto che la settimana successiva è in calendario il Gran Premio di Singapore, la seconda è legata al clima. A novembre le temperature a Doha sono accettabili (da 20 a 30 gradi) ma a settembre la media indica punte superiori a 40 gradi, non ideali per una gara anche se disputata al tramonto.

L’alternativa più gettonata, di cui si è parlato a Melbourne, sarebbe un doppio evento a Singapore, possibilità che gli organizzatori locali hanno accolto favorevolmente considerando che sul circuito di Marina Bay la disponibilità di biglietti è sempre stata inferiore alle richieste.

Ovviamente questa soluzione sarebbe l’ideale per la logistica delle squadre, nonché per i costi di trasporto che nell’ottica del Gran Premio aggiuntivo sarebbero di fatto azzerati.

Nel lungo periodo c’è grande fermento in merito al calendario 2023. Le 23 gare che compongono il campionato in corso stanno già mettendo a dura prova il personale e la logistica delle squadre, ma in merito al prossimo anno c’è la prospettiva di far salire ulteriormente il numero dei Gran Premi, che potrebbero essere 24.

La pista di Las Vegas dove si dovrebbe correre nel 2023 Photo by: Liberty Media

L’uscita di scena della Russia ha preceduto il ritorno di Qatar e Las Vegas e con la prospettiva del ritorno del Gran Premio di Cina le gare salirebbero a 25. Esistono però molti dubbi sul futuro della tappa francese, e qualora il Paul Ricard uscisse di scena si chiuderebbe con un calendario di 24 gare.

Troppe per qualcuno, e sono in arrivo anche altri accordi tra Liberty Media e promoter (ad esempio, il Sud Africa per il 2024) che hanno già presentato la loro candidatura.

Per accontentare tutti la prospettiva è quella di un’alternanza, in uno scenario generale nel quale nessun organizzatore potrà sentirsi al sicuro, compresi quelli delle tappe storiche. I rischi di vedere uscire di scena la gara di Spa non sembrano confermati dalla mole di lavori di aggiornamenti in corso sul circuito belga, un investimento economico importante che dovrebbe essere stato stanziato con la garanzia della permanenza del Gran Premio di Formula 1. Ma il rinnovo che garantirà al Belgio la sua gara non è stato ancora annunciato ufficialmente.

Gli yacht nel porto di Monte Carlo Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Su alcuni media è apparsa anche come indiscrezione una possibile uscita di scena del GP di Monaco, ma sembrano più messaggi lanciati ad ‘hoc’ che una reale intenzione di eliminare dal calendario la tappa nel Principato.

Gli organizzatori di Monte Carlo sono gli unici a non versare un solo dollaro a Formula 1, un privilegio che in passato è stato loro concesso in cambio di una vetrina tradizionale e di grande glamour. Ma i tempi cambiano, ed oggi nel mondo la geografia delle capitali della mondanità è in costante evoluzione. Ma chi avrà il coraggio di togliere il GP di Monaco dal calendario?