F1 | Dopo la sparata di Norris, spuntano i due ferraristi

C’è un dato che testimonia bene quanto visto oggi in pista a Montmelò. Nelle otto ore di prove che hanno visto alternarsi in pista diciassette piloti, non ci sono state interruzioni con bandiera rossa.

Nessun errore da parte di chi era al volante, ma soprattutto nessun problema catalogabile come “importante” riscontrato dalle monoposto. Il tutto nel giorno del debutto assoluto di dieci progetti inediti che, a differenza di molte previsioni, si sono confermati con differenze sostanziali.

C’è una classifica di giornata, ovviamente, ma è una graduatoria che esprime il verdetto più importante alla colonna ‘giri percorsi’.

La Ferrari ha iniziato molto bene (153 complessivi completati da Leclerc e Sainz) seguita da Red Bull (147 giri percorsi dal solo Max Verstappen) e Williams, con 132 tornate. Seguono Mercedes e Alpine con 127 giri, mentre in coda troviamo Haas (43) e Alfa Romeo (32), uniche due squadre a non raggiungere la distanza di un Gran Premio, ovvero 66 giri.

C’è chi di gare ne ha invece fatte due e mezzo, confermando un’affidabilità incredibile considerando che si è trattato della prima vera uscita stagionale.

Grattacapi ci sono ovviamente stati, ma si è subito iniziato a parlare di messa a punto, altezze soprattutto, questioni di millimetri che comportano grandi variazioni del carico aerodinamico. Sarà un leitmotiv della stagione, visto che alzando troppo la monoposto si perde in performance, mentre al contrario si mette a rischio il fondo, come accaduto all’Alfa Romeo, vettura ancora troppo ‘saltellante’.

E in tempi di budget cap, danneggiare una delle componenti più costose (il costo di un fondo arriva a circa 400.000 dollari) non è una buona notizia per diverse ragioni. “Abbiamo perso un bel po' di chilometri – ha commentato Bottas - ma abbiamo capito come risolvere i problemi in vista della giornata di domani”.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La classifica dei tempi è stata comunque oggetto d’attenzione, e di certo non è dispiaciuto alla McLaren strappare il miglior tempo di giornata con Norris.

“Per dare un’idea – ha commentato Lando – a fine giornata avevamo già una comprensione della monoposto molto diversa rispetto al mattino, quindi si, un buon inizio di stagione”.

Lando nell’ultima ora di prove ha montato un set di gomme C4 scendendo a 1’19”568, ovvero circa due secondi e mezzo del crono ottenuto nel 2020 al termine del primo giorno di test. E già nei retrobox si scommette su quale sarà il margine tra la pole position che sarà ottenuta tra meno di un mese in Bahrain rispetto allo scorso anno. La maggioranza si sbilancia in 1’30… ovvero un solo secondo e poco più rispetto al 2021.

Prima del giro di Norris la leadership di giornata era stata saldamente nelle mani delle due Ferrari, con Leclerc al mattino e poi con Sainz nel pomeriggio (sempre con gomme C3) ed entrambi hanno macinato chilometri ad un buon ritmo.

Carlos Sainz Jr, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nel pomeriggio Sainz e Verstappen si sono trovati molto vicini in pista, separati da un secondo, ed è emersa una Ferrari più veloce di tre decimi nel primo settore ed una Red Bull migliore (con lo stesso margine) nel terzo. Tutto da prendere con le pinze, ovviamente, ma con l’interesse che sta riscuotendo la vigilia di questa stagione è già oggetto di valutazioni.

“La macchina è completamente diversa – ha commentato il ‘maratoneta’ Verstappen – credo che la RB18 sia nata bene, ma oggi il lavoro era focalizzato su altro, ovvero fare molti giri, abituarsi alla monoposto e iniziare a farsi un’idea di come si comporta. Visto che tutto ha funzionato bene direi che è stato un buon inizio, abbiamo qualcosa da analizzare stasera e vedremo cosa emergerà domani quando Checo sarà in macchina".

Vernice flo-vis sulla vettura di Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Comunque mi sono divertito, ogni tanto ho osato qualcosa andando largo in certi punti, anticipando la chiusura in qualche curva, il tutto per verificare le reazioni della vettura e trovare progressivamente i limiti. Ma la cosa più importante è guidare molto e mettere chilometri su tanti pezzi sotto osservazione, quindi direi giornata positiva”.

Anche Leclerc a fine giornata non ha nascosto un feeling positivo, pur non sbilanciandosi troppo sulla performance.

“Le prime sensazioni sono buone – ha spiegato Carlos - ma di sicuro non dobbiamo dare troppo peso alla classifica dei tempi di oggi perché siamo davvero all’inizio e nessuno sta svelando il proprio reale stato di forma. È impossibile avere una fotografia chiara in questo momento ma dobbiamo rimanere concentrati e continuare a portare avanti il nostro lavoro. Abbiamo completato molti giri, più di chiunque altro, e questo è l’aspetto più positivo di questa giornata. Non vedo l’ora di tornare in abitacolo domani”.