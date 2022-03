F1 | Dopo il caos Abu Dhabi cambia la gestione della safety car

Carica lettore audio

In occasione dell’appuntamento finale del campionato 2021 di Formula 1, andato in scena sul tracciato di Abu Dhabi, la gestione della Safety Car è tornata al centro dell’attenzione. Subito dopo l’incidente che ha visto protagonista Nicholas Latifi, la direzione gara ha neutralizzato le operazioni in pista per consentire ai commissari di percorso di rimuovere in sicurezza la Williams incidentata.

Il caos è scoppiato quando Michael Masi ha interpretato in modo insolito la regola secondo cui qualsiasi auto doppiata può superare il leader della gara in condizioni di safety car per sdoppiarsi. L’australiano, infatti, ha consentito soltanto alle vetture che si trovavano tra Lewis Hamilton e Max Verstappen di sdoppiarsi, mentre a tutti i piloti alle spalle dell’olandese è stato vietato il sorpasso.

Sappiamo tutti come si è conclusa quella gara, con Verstappen che grazie al vantaggio di mescola è riuscito a beffare Lewis Hamilton all’ultimo giro ed a conquistare il suo primo titolo mondiale.

Subito dopo la conclusione della gara, però, sono scoppiate le polemiche sull’interpretazione regolamentare da parte di Masi, ed in particolare sul significato della frase “qualsiasi auto doppiata può superare il leader della gara in condizioni di safety car”.

Per evitare che questo caos si ripeta in futuro è intervenuta la FIA specificando come adesso tutte le auto doppiate possono sdoppiarsi qualora ci siano le condizioni di sicurezza.

Safety Car e Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

L’articolo 55.13 modificato adesso recita: “Se il direttore di gara considera sicuro farlo, ed il messaggio ‘LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE’ è stato inviato a tutti i concorrenti utilizzando il sistema di messaggistica ufficiale, tutte le vetture che sono state doppiate dal leader saranno tenute a sdoppiarsi e superare anche la safety car”.

Il cambiamento è stato inserito nel numero 5 del Regolamento Sportivo FIA F1 2022 pubblicato martedì dopo settimane di discussioni.

Oltre alla nuova procedura in regime di safety car, il regolamento prevede anche che i piloti restino vestiti con la tuta per tutte le celebrazioni post gara.

“Per la durata della cerimonia del podio e delle interviste post-gara, i piloti che concludono in prima, seconda e terza posizione devono rimanere vestiti con le loro tute tirate su fino al collo e non aperte sulla vita”.

Questa novità è stata applicata anche per le interviste televisive e per la conferenza stampa post gara. Tutti i piloti, infatti, dovranno obbligatoriamente indossare la tuta da gara della propria scuderia.

Altro argomento che è stato inserito nel regolamento sportivo è quello inerente il comportamento dei piloti in parco chiuso. Lo scorso anno Max Verstappen ha dovuto pagare una multa di 50.000 euro in Brasile per aver toccato l’ala posteriore della Mercedes di Lewis Hamilton subito dopo la fine delle qualifiche.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, e Valtteri Bottas, Mercedes, in Parc Ferme dopo le qualifiche Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Da adesso, invece, è specificato che: “I piloti non devono interferire in alcun modo con i protocolli del parco chiuso”.

Novità anche per l’assegnazione punti per le gare interrotte in anticipo. Se la distanza di gara è tra il 50 ed il 75% il pilota che si classifica al quarto posto otterrà 10 punti e non più 9, mentre il settimo classificato prenderà 4 punti e non 5. L'assegnazione completa adesso è la seguente per i primi 10: 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

Infine, in caso di ripresa della gara dopo interruzione con bandiera rossa, ai team sarà adesso dato almeno un minuto di preavviso per comunicare se si partirà con partenza da fermo o lanciata. In precedenza non era specificato alcun tempo.