F1 | Domenicali possibilista su un ritorno del GP di Germania

L’ultimo GP di Germania si è disputato sul tracciato di Hocknheim nel 2019, mentre nel 2020 il Nurburgring ha ospitato il GP dell’Eifel in una stagione caratterizzata da un calendario stravolto a causa del COVID.

I responsabili del tracciato di Hockenheim hanno già manifestato il loro interesse per prendere lo slot lasciato libero da Sochi, ma la fattibilità di questa proposta sembra di difficile realizzazione dato che per problemi logistici è impossibile utilizzare una location europea immediatamente prima dei GP di Singapore e del Giappone.

Quando gli è stato chiesto se sarà possibile vedere daccapo la Formula 1 in Germania, Stefano Domenicali si è mostrato possibilista specie alla luce dell’ingresso nella serie del Gruppo Volkswagen.

“Il palcoscenico tedesco è sicuramente interessante” ha dichiarato nel corso di una call con gli analisti di Wall Street. “Non importa chi sarà il promoter, dobbiamo vedere se possiamo inserire la gara in calendario. Sono certo che qualcosa potrebbe accadere a breve per un ritorno”.

Più scettico, invece, Sebastian Vettel. Il quattro volte iridato non crede che i promoter possano permettersi di pagare le cifre chieste per l’organizzazione.

“Se guardiamo i luoghi dove sta andando la Formula 1 non credo che la Germania sia disposta a pagare quelle somme per avere un gran premio. Ci sono altri paesi in Europa che stanno lottando”.

“È un peccato perdere la Germania, così come sarebbe un peccato perdere il Gran Premio di Spa-Francorchamps o quello di Spagna. Se questi paesi non sono pronti a pagare le alte tasse di iscrizione verranno depennati da questa lista. Vedremo cosa accadrà nei prossimi anni. Ovviamente sarebbe grandioso avere daccapo un GP di Germania in calendario”.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, precede Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Per quanto riguarda il futuro della F1, Domenicali ha insistito nel voler garantire un mix tra nuove sedi e circuiti storici europei.

“Abbiamo dimostrato grande flessibilità nel periodo COVID per avere un grande campionato. Siamo un campionato mondiale ed il nostro dovere è quello di fare in modo che i mercati strategici che stanno diventando cruciali facciano parte del nostro campionato”.

“Negli ultimi due anni la F1 ha vissuto una crescita incredibile negli Stati Uniti e noi dobbiamo massimizzare questo effetto, ma abbiamo anche altre aree del mondo che devono essere rispettate a seguito della loro tradizione”.

“Col termine tradizione, però, non bisogna indicare qualcosa di scontato. La tradizione deve rappresentare una grande base sulla quale costruire un futuro migliore. Le gare europee devono rimanere in un buon numero nel calendario”.

“Non dobbiamo dimenticare che vogliamo investire in Estremo Oriente. C’è un grande potenziale di crescita, ma abbiamo anche altre aree come l’Africa dove potremmo far crescere il nostro business. Questo è un grande momento per noi e dobbiamo massimizzare le opportunità per trovare la strada migliore per il futuro della F1”.

Domenicali ha poi confermato come dal 2023 ci sarà l’inizio della rotazione di alcuni eventi che non si terranno più con cadenza annuale.

“Las Vegas sarà presente in calendario, ma questa non è l’unica novità per il prossimo anno. Presto vedrete quale sarà la nostra strategia che sarà annunciata non prima della fine dell’estate per rispetto nei confronti dei promoter”.

“Non escluderemo la possibilità di avere una rotazione di eventi, in modo tale da avere la possibilità di esplorare più mercati. Questo è il nostro pensiero strategico per quanto riguarda il calendario del futuro”.