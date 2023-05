F1 | Domenicali: "Imola ha scritto pagine del motorsport, sarà una festa"

A Imola, presso lo storico Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, da venerdì 19 a domenica 21 maggio torneranno a farsi sentire i motori della Formula 1, quando le vetture scenderanno in pista per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.

Un appuntamento che, dopo essere tornato nel calendario nel 2020 durante la pandemia, è ormai diventato una tappa fissa del mondiale, riportando così le vetture più veloci del pianeta su un tracciato dove nel corso degli anni si sono scritte pagine storiche di questo sport.

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna rappresenta anche un’opportunità per mettere in mostra e celebrare il territorio, che da sempre nutre un profondo legame con il mondo delle corse. Se negli Stati Uniti si può parlare di Silicon Valley per le grandi aziende tech, la regione italiana può vantare il titolo di “Motor Valley”, essendo terra di grandi marchi delle due e delle quattro ruote, grandi campioni, innovazione e conoscenze, come Ferrari, AlphaTauri, Lamborghini, Ducati, Pagani e Dallara, per citare alcuni dei nomi più rinomati al mondo.

Bologna, conferenza stampa presentazione GP F1 Imola Photo by: ACI Sport

L’edizione 2022 è stata seguita da 82,2 milioni di telespettatori in tutto il mondo e, secondo uno studio JFC, ha generato un ritorno economico per il territorio di oltre 274 milioni di euro. Per il 2023, l’obiettivo è quello di ripetere i buoni numeri dell’anno passato, anche in pista: secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, durante l’intero weekend sono attesi almeno 160 mila spettatori sul tracciato alle rive del Santerno, mentre i biglietti venduti per il giorno della gara hanno superato l’82%.

“Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno a Imola il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Non solo un grande evento sportivo, ma anche una vetrina internazionale assoluta per la promozione del nostro territorio, delle eccellenze dell’Emilia-Romagna e del Paese, a partire dalla filiera dell’automotive, che qui tiene insieme ricerca, crescita e buon lavoro, cultura e passione. Grazie alla più alta concentrazione mondiale di prestigiose case automobilistiche e motoristiche, dove l’amore per i motori ha radici profonde e si salda con un futuro che è già realtà, se pensiamo allo sviluppo di motori e veicoli ad altre prestazioni e basso impatto ecologico”, ha sottolineato Stefano Bonaccini, Presidente della Regione.

L’appuntamento del 2023 rappresenta anche un anniversario particolare per l’Autodromo, il quale compie 70 anni dalla sua inaugurazione nel lontano 1953. Su questa pista si sono scritte pagine importanti non solo della Formula 1, ma anche del motorsport in generale, avendo accolto numerose categorie nel corso degli anni.

Conferenza stampa di presentazione GP F1 di Imola Photo by: ACI Sport

Un tappa speciale anche per l’Amministratore Delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, nato e cresciuto proprio nella città sulle rive del Santerno: “Questo è un’edizione particolare perché Imola compie 70 anni. Io ci sono nato e cresciuto e di conseguenza ha un posto speciale nel mio cuore. Ma lo è anche per la Formula 1, perché questo autodromo ha scritto pagine importanti del motorsport. La mia passione per le corse è nata lì dentro”, ha spiegato Domenicali in un videomessaggio durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Nel 2022 Imola è stata una delle tre tappe del campionato su cui si è disputato il weekend con il format della sprint race, mentre quest’anno debutterà in via sperimentale un nuovo format di qualifica in cui i piloti potranno completare i loro tentativi solamente con le mescole prescritte dal regolamento a seconda della manche a cui prendono parte. Un aspetto che Domenicali ha voluto rimarcare e che si aggiunge alle attività progettate dall’Autodromo per accogliere i tifosi.

“È una sede storica ma come ogni cosa in Formula 1, il circuito si sta rinnovando e migliorando. Quest’anno ospiterà un nuovo format di qualifica nel quale i piloti dovranno usare gomme hard in Q1, medium in Q2 e soft in Q3. Questo renderà la giornata di qualifica ancora più interessante. Sarà una grande festa dentro e fuori la pista. Con una Fanzone piena di fantastiche attività e con l’accoglienza che l’Emilia-Romagna sa regalare. Dunque buon 70esimo compleanno a Imola. Non vedo l’ora di tornare”, ha aggiunto Domenicali.